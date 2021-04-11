大學個人申請網路伺服器全當！明截止嚇壞考生...甄選會：已搶修

▲大學個人申請第二階段審查資料上傳系統。（圖／翻攝甄選會網頁）

記者許展溢／台北報導

大學個人申請3月31日起受理報名，通過第一階段篩選的考生有68,682人，都可在明天（12日）前上傳第二階段審查資料，但今上午卻傳出網路出問題，完全無法上傳，讓師生非常緊張。甄選會今（11日）受訪證實確實有此事，不過目前都已搶修完畢。

甄選會指出，今年個人申請報名人數共85,422人，較去年減少1,764人。其中通過第一階段篩選人數為68,682人，通過篩選比例80.40%，較去年略為減少1.32個百分點。而個人申請每位考生最多可以報名6個系組，今年每位考生平均申請5.59個校系，較去年平均5.55個略升，顯示考生較往年更勇於把握進入志願校系就讀的機會。

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由於第二階段校系要求之審查資料已全面推行「書面審查電子化作業」，通過第一階段篩選之考生，除大學校系另有規定外，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳方式，上傳至甄選會。

不過，傳出今上午多位考生上傳資料失敗，高中師向甄選會反映，甄選會說明，主要是資料上傳要分流，分一、二和三群，一、二群網路伺服器有狀況，今天下午4點左右已經恢復正常。

甄選會坦言，中間確實有段時間，從上午開始高中端老師和考生反映網路伺服器怪怪的沒辦法上傳，才敢快通報工程師搶修，但不是內部甄選系統問題。甄選會強調，此狀況不會影響學生上傳，因爲明天才是最後一天，因此現在都還是能將資料上傳，只是有些老師和學生滿緊張的，都有轉達不用太擔心。