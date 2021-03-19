境外考生申請大學甄試應變方案　31人僅過1人可外加名額錄取

▲大學個人申請開跑。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

因應疫情，大學招生委員會聯合會今（19日）邀集相關部會召開「110學年度大學個人申請入學管道因應疫情應變機制考生適用資格審查會議」，經過跨部會組成的審查會審核後，31件申請案有1名考生審核確認符合因疫情因素不可抗力的條件，通過適用應變方案，該考生將可以外加名額方式錄取。

招聯會指出，該名審核通過適用應變方案考生因父母皆在大陸工作，疾病因素在當地醫院治療，因為疫情緣故返台需要隔離時間較久，可能會因為治療中斷而導致嚴重復發，醫師建議減少外出旅行，審查會認為考生提出的醫師證明佐證無法返台的道理與風險，因此同意其申請，其面試筆試實作的成績平均調整到學測與書審，因考生間評比方式不同，將依照教育規定以外加名額錄取。

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招聯會說明，申請未獲通過的考生中，有27人就讀上海台商子女學校，皆是每天均有課程，返台來回均需隔離，恐影響學業的理由申請，不過，審查會認為不符合疫情之故無法返台的條件，部分台校學生也已經回來或評估可以回來，且招聯會已提早於2月3日起三度發布新聞提醒考稱注意時程，不要等到一階篩選結果公布再搭機回國，就簡章的公平性而言，應有一致的標準，因此討論決議比照去年審核標準不同意。

招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，審查會之後，甄選會與指揮中心仍會滾動式勾稽名單，從二階甄試前一天開始，每天確認是否有新增居家檢疫或居家隔離、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果、尚未痊癒或尚未解除隔離之確診者的個案考生，為避免有時間落差，二階甄試前遇突發的隔離考生也必須立即向各校系反映申請甄試應變方案。

招聯會呼籲所有考生，在二階甄試之前盡量減少出入人多擁擠的公共場所，外出記得正確佩戴口罩，與他人交談時應保持適當距離，做好自我衛生管理，維持良好的健康。

