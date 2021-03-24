統測5月登場！9.6萬人報考創新低　准考證今寄發

▲110學年度統測5月登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度統一入學測驗將於5月登場。技專校院入學測驗中心今（24日）指出，總計今年四技二專有88,310人報考；二技有7,866人報考，四技二專較去年減少6,825人；二技較去年減少95人，准考證於今日寄發。另，因高中職延後4天開學，今年統測部分考試科目範圍調整，二技考試科目範圍維持不變。相關科目調整資訊可上網查詢。

測驗中心說明，除四技二專學校集體報名考生准考證將以包裹寄到各校外，其餘考生則以掛號方式寄送至通訊地址；若於3月31日前仍未收到准考證，學校集體報名者請洽代辦報名學校，其餘考生請電洽測驗中心。

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測驗中心提到，准考證上載明考試地點、應試時間等相關資訊。4月21日起亦於中心網站（https：//www.tcte.edu.tw）公告考試地點等訊息；詳細「試場平面圖」及「試場分配表」將於考(分)區入口處公布，公布時間四技二專為5月1日上午8時，二技為5月1日下午2時，考生得藉以瞭解試場位置。

測驗中心說明，今年統測各試場全面開放使用冷氣，申請「非冷氣試場」應試的考生，測驗中心已依考生之申請安排試場，考生不得以任何理由變更試場；冷氣開放係屬服務措施，相關注意事項請至測驗中心網站所公告之「給考生和家長公開信」查閱。



測驗中心提醒考生，因應國際疫情，為保護個人安全與避免不可預期狀況，請考生與家長遵守指揮中心發布的防疫規範，安排清明連假與個人假期時務必審慎，避免非必要的出國旅遊，以免影響應考權益。