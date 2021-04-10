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林逸翔擁辣妹極樂墾丁　友嘆「半年努力毀了」…曝私下模樣

▲▼富邦悍將2021春訓開訓典禮,林逸翔。（圖／記者李毓康攝）

▲林逸翔。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

職棒富邦悍將隊投手林逸翔被週刊爆料對岳父、岳母爆粗口，並與妻子產生嫌隙，以「嗆聲」方式提離婚，但卻和朋友到處吃喝玩樂，讓很多親友看不下去。對此，就有網友出面幫林逸翔澄清，表示照片中的2個女生「跟逸翔一點關係都沒有」，站在後面比個Ya難道就是「極樂」嗎？

這名網友在PTT的Baseball板上發文指控，「隨便盜用我朋友老婆一張照片就極樂墾丁了？」雖然不確定該網友是林逸翔的友人還是認識照片女方，但他說，整個休賽季因為工作緣故，每天都會和林逸翔接觸，先不論人家家務事，單就墾丁遊這件事來說，照片中的兩個女生，一個是他朋友的老婆，一個是朋友公司的妹妹，「跟逸翔一點關係都沒有！」

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原PO表示，林逸翔只不過是「站在後面比個Ya」，難道就是「極樂」嗎？林逸翔除了滴酒不沾，晚上和他視訊時，也是一群男人在聊天，這樣也可以叫「極樂」？

▲▼桃猿與羅德交流賽-林逸翔。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO覺得林逸翔很認真。（圖／記者黃克翔攝）

原PO認為，林逸翔「控球不好、被釋出」這種事實當然可受公評，但被爆料的內容根本不是事實，而且作為職業球員，林逸翔還是一直保有積極、努力的態度，甚至還聘請體能訓練師，以改進球速、控球問題，不是在混日子；因此，針對爆料內容，讓原PO實在很心疼，覺得林逸翔這半年的努力都被毀了。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「一看就知道女生那邊放話要毀了他」、「這年頭先告狀先贏」、「林（逸翔）控球是很差啊，但不能這樣就否定他是一個認真的球員」、「就算沒照顧家人，這跟打球有什麼關係」。

回顧整起事件，根據鏡週刊報導，林逸翔以雙方家庭、個性及價值觀不同為由，與妻子提離婚；而親友Y小姐透露，事發至今7個月，林逸翔未曾探望小孩，連生活費都不肯給，與朋友到處遊玩的行徑讓親友看不下去。另名親友A先生則爆料，林逸翔個性易怒、不成熟，常失控罵妻子，球隊總教練洪一中也被他在私下罵過「跟狗一樣」。

對此，富邦悍將球團稍早則表示，「球團會再更了解詳情，並給逸翔一些時間處理好家務事宜。」

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