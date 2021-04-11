快訊／帛琉首發團83人返台採檢結果出爐！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

帛琉首發團在4/9進行採檢，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今公布部分採檢結果，截至83名旅客檢驗確定陰性。有關後續檢疫鬆綁，莊人祥表示，結果的確有益於決策上鬆綁檢疫，但還要等指揮官做最後裁示。

帛琉首發團在4/1出發，4/4返台，根據指揮中心規定，所有旅客都必須在返台第5～7天進行採檢，因此採檢期間為4/～4/11，指揮中心也曾表示，如果檢驗結果都是陰性，未來鬆綁檢疫規定的機率就比較高，目前指揮中心也針對自主健康管理的部分檢討。

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另外，今也新增一例死亡個案，案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於1/24確診。

個案入院後病況加劇，使用呼吸器及葉克膜治療，2月22日因檢驗條件符合規定而解除隔離，惟因其他疾病持續住院治療，3月17日移除葉克膜後仍持續使用呼吸器，4月8日個案陸續出現呼吸喘、血壓下降及嚴重心律不整，次日經急救仍因肺炎併敗血性休克不幸病逝。

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