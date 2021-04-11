明起AZ疫苗擴大接種！部立醫院「預約掛號無上限」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣AZ疫苗目前施打人數僅24,658人，但由於取得的第二批效期只到5/31，施打必須加快，指揮中心明起也擴大防疫人員和高風險工作者12.5萬人打。發言人莊人祥表示，接種疫苗「預約掛號無上限」。

台灣目前取得兩批AZ疫苗，總共31萬多劑，中央流行疫情指揮中心開放33.2萬名醫事人員開打，但施打人數不如預期，指揮中心也緊急開放擴大施打，開放中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員施打。

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另外，由於診所醫師反應無法預約接種，衛福部醫福會執行長王必勝也承諾，加入合約接種點的部立醫院，接種疫苗預約掛號無上限，如果預約人數較多，也不排除加開診次，還會加派人力協助施打。

莊人祥表示，多數部立醫院都有加入，目前大概有110幾家，4/16開始會有170家醫院開放預約接種，除了原本開放的第一類為48.8萬名醫事人員，明起擴大第二類9萬名中央及地方政府防疫人員，包含重要官員、衛生單位第一線人員、居家檢疫關懷第一線、海巡人員等、第三類3.5萬名高接觸風險工作人員，包含國際航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛等族群接種。

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