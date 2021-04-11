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AZ疫苗新增3例不良反應事件　累計逾2.4萬人接種！

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布AZ疫苗接種統計，目前累計24,658人接種，另昨日也新增3例不良反應事件，屬於非嚴重不良反應。指揮中心今也公布新增1例境外移入和死亡個案。

新增死亡個案為案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於1/24確診。 

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個案入院後病況加劇，使用呼吸器及葉克膜治療，2月22日因檢驗條件符合規定而解除隔離，惟因其他疾病持續住院治療，3月17日移除葉克膜後仍持續使用呼吸器，4月8日個案陸續出現呼吸喘、血壓下降及嚴重心律不整，次日經急救仍因肺炎併敗血性休克不幸病逝。

另今新增境外移入為案1058為本國籍20多歲女性，去年10月至美國工作，於今年4月3日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，並返家單獨居家檢疫。

該個案於4月4日至8日期間陸續出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、腹瀉及嗅味覺異常等症狀，4月9日因症狀持續由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值為21）。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共18人，其中3人為前後二排旅客，列居家隔離，餘15人為機組員，均著適當防護且均已出境，將透過IHR通知相關國家。

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