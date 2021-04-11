快訊／新冠肺炎增1死！部桃群聚案889染疫搶救2個半月仍不治

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增1例新冠肺炎死亡病例，為部桃群聚事件當中的案889，1月19日發病、24日確診，經過2個半月搶救仍不幸過世；另新增1例境外移入，從美國入境。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，死亡個案案889為本國籍60多歲男性，有慢性病病史，於今年1月19日發病(更新原發病日1月20日)、24日確診；個案於入院後病況加劇，使用呼吸器及葉克膜治療，2月22日因檢驗條件符合規定而解除隔離，惟因其他疾病持續住院治療，3月17日移除葉克膜後仍持續使用呼吸器，4月8日個案陸續出現呼吸喘、血壓下降及嚴重心律不整，次日經急救仍因肺炎併敗血性休克不幸病逝。

至於新增個案，指揮中心表示，案1058為本國籍20多歲女性，去(2020)年10月至美國工作，於今(2021)年4月3日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，並返家單獨居家檢疫。個案於4月4日至8日期間陸續出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、腹瀉及嗅味覺異常等症狀，4月9日因症狀持續由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值為21)。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共18人，其中3人為前後二排旅客，列居家隔離，餘15人為機組員，均著適當防護且均已出境，將透過IHR通知相關國家。

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