建物火災1年8千件住宅佔7成7　台中明聖植福會捐600顆警報器

▲台中明聖植福會長陳義德（前右5）捐600顆警報器給台中市消防局。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

根據統計，2019年全台建築物火災8003次，其中住宅火災6164次（占77.02%），建築物火災死亡人數中，住宅火災死亡人數更高達78.5%，而且大多發生在凌晨零點至6點，罹難主因是發現太慢、來不及逃生，台中明聖植福會10日捐贈台中市消防局東山分隊600顆偵煙式住宅用火災警報器，且優先提供給弱勢家庭，希望能保障民眾生命和財產損失。

台中市明聖植福會會長陳義德表示，植福會自2016年成立以來，以植福的想法出發，持續捐款辦理各項公益活動，因為常看到新聞報導，很多人喪生火場，本著取之於社會、用之於社會的精神，偕同南屯國際同濟會及植福國際同濟會，捐贈台中市政府消防局東山分隊600顆偵煙式住宅用火災警報器。

消防局簡任技正楊純凱代表接受，並回贈消防紀念模型車及感謝狀給會長陳義德，以表彰善行義舉，更希望透過這次住警器捐贈，強化推廣家家戶戶安裝住警器觀念，提升市民居家防火安全。

偵煙式住宅用火災警報器具有及早警報、安裝簡易、免插電源之特性，使住戶能在火災發生初期即時警覺，盡早逃生，達到預防效果，降低住宅火災所造成的人命傷亡，保障市民生命財產安全，台中市109年度就因為有偵煙式住宅用火災警報器，成功預警21件，大大降低火災傷亡數。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來