22歲男酒駕載3妹自撞4傷：剛玩完！新買百萬中古賓士　夜店後悲劇

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名22歲趙姓木工酒後開著剛花百萬購買的中古賓士，載著3名穿熱褲、短裙的年輕女性朋友從夜店準備回家，行經高雄車站西路時，疑車速快過彎不慎，整輛車失控撞上圍欄及電箱，造成4人受傷。他說，地板比較滑一點，轉彎轉不好。他酒測值達0.3毫克，被依公共危險罪送辦。

▼趙男酒駕肇事。（圖／東森新聞）



▼趙男的女性友人倒地受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）



警方指出，今天（11日）清晨近6時，獲報在三民區中山、建國路有車禍，員警到場發現22歲的趙姓男駕駛懸掛臨時車牌，經過訊問，他坦承先前因為曾超速違規，因此監理站先發予臨時車牌，未料竟酒駕。

據了解，這起車禍消防隊一共出動3個分隊，現場18歲的女性腰椎骨折，19歲的女子則肢體腫脹，而另一名19歲的女子左手骨折，所幸3人緊急送醫後，並無生命危險。目擊者說，駕駛來不及煞車就撞上去，一開始有著火，駕駛自行下車扶另外三名女生下來。

▼短裙妹被抬上擔架送醫。（圖／東森新聞）



據悉，趙男平常從事木工，才剛花百萬購買中古賓士，趁著周末和3名女性朋友到夜店玩，結束後準備送她們回家，打算從中山路轉彎進高雄車站西路時，疑似車速快過彎不慎。他說，剛玩完，因地板路面比較滑一點，轉彎就轉不好。現在這輛車只能請修車廠先拖回去，看能否修好。

警方事後對趙男酒測，發現酒測值達0.3毫克。長明派出所副所長曾潮雄表示，駕駛因車速過快，酒測值也超過標準值，依公共危險罪移送法辦。

▲▼趙男自撞肇事。（圖／東森新聞）

▼賓士掛著臨時車牌。（圖／東森新聞）



▼現場留下超長煞車痕。（圖／東森新聞）

