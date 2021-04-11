一句話證明住台灣20年！「健保卡用蓋章的」　最夯神劇出爐

▲《飛龍在天》當年紅遍全台，由左至右為江宏恩、張鳳書、賈靜雯、黃少祺。（圖／翻攝網路）

記者陳俊宏／綜合報導

最夯神劇出爐！有網友發文表示，要大家說一句話證明住在台灣20年，其中最多人提到紅極一時的《飛龍在天》連續劇，連同名主題曲中的歌詞「親像飛龍～飛上天」，都讓人印象深刻。另外，健保紙卡也是不少人心中的回憶。

原PO在10日於「爆廢1公社」臉書社團發文，結果引發熱烈討論。許多人留言，「食字路口」、「我猜我猜我猜猜猜」、「Qoo有種果汁真好喝」、「健保卡用蓋章的」、「921大地震」、「賀伯颱風」、「娜莉颱風」。

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其中最多人提到2000年開播的《飛龍在天》，該劇一播出就造成轟動，許多人都是忠實粉絲，劇中的「3龍3鳳」江宏恩、黃少祺、黃維德、賈靜雯、張鳳書、韓瑜都奠定戲劇一線演員地位。雖開播至今已過21個年頭，但依舊為人所津津樂道。

▼健保紙卡1995年3月開辦，陪民眾走過8年多。2004年全面使用IC卡。（圖／翻攝健保署臉書）

至於有網友提到「健保卡用蓋章的」，其實健保紙卡1995年3月開辦，背面有6格，每看一次醫生就蓋一格，集滿6格後換新的卡；卡別從「A」開始，每換一次新卡就往後推一個英文字母，例如「B卡」、「C卡」、「D卡」等。

2002年7月試辦健保IC卡，在這段期間，紙卡和IC卡雙卡並用；健保IC卡在2004年1月1日全面上路，同時健保紙卡停止使用，紙卡陪民眾走過8年多的歲月。

▼《飛龍在天》主題曲。

