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25歲宅男「伴屍自殘」！遭起底犯罪前科...錄呻吟聲寄給女高中生

▲▼「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

▲「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓年僅25歲的變態「宅男」金泰賢（김태현，音譯），因預謀持水果刀潛入住處，一夕之間刺死前女友等被害母女3人，最後警方決定對外公開其個人資訊與長相。不過有韓媒起底，過去金泰賢擁有至少3巷犯罪前科，分別是潛入女廁偷拍、寄含有自己呻吟聲的錄音檔案給女高中生，以及公然侮辱罪。

根據韓媒《News1》報導，金泰賢在15歲、也就是2015年9月8日犯下公然侮辱罪，被判處30萬韓元罰金；2019年11月，金泰賢潛入女性公共廁所到處拍照，隔年4月被判處200萬韓元罰金；至於第3起犯罪，則是錄下自己的呻吟聲，將檔案寄給未成年的女高中生，女高中生於首爾市蘆原區3母女被殺害的13天前報案，今年3月10日，金泰賢被判處200萬韓元罰金。

而根據警方調查後發現，金泰賢的手機有多筆瀏覽色情網站的紀錄。

據悉，金泰賢透過網路遊戲認識遭殺害的24歲女子，兩人關係「友達以上，戀人未滿」，不過今年1月女子坦言希望未來別再見面、斷絕聯繫後，金泰賢卻記恨在心，從1月起長期尾隨、跟蹤被害女子，並且預謀犯案，還從超市竊取水果刀，直到3月23日才偽裝成送貨員潛入被害女子位於首爾市蘆原區的公寓，將被害女子、被害女子的妹妹與母親以相同手法刺頸殺害。

警方分析，從金泰賢過去的犯罪紀錄來看，除了預謀並直接持刀殺人以外，在與兩性交際有關的跟蹤犯罪等紀錄，其本質非常類似。

金泰賢的父親向韓媒《朝鮮日報》透露，兒子的性格十分內向。

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