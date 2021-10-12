　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本千年一遇最正美少女！14歲「小橋本環奈」擊敗7千人奪選美后冠

▲▼ 日本最正少女！　14歲「小橋本環奈」擊敗7524人 摘選美后冠。（圖／MISS TEEN JAPAN）

▲石川花被認為激似橋本環奈。（圖／MISS TEEN JAPAN）

記者王佩翊／編譯

日本青少年選美比賽「2022 MISS TEEN JAPAN」冠軍人選10日正式出爐，由年僅14歲的北海道國中生石川花打敗7524名參賽者，奪得后冠。石川花擁有甜美的長相與無辜大眼，因此也被稱為小橋本環奈。除了冠軍之外，石川花同時也獲得與美妝公司D-UP合作的特別獎「D-UP獎」。

根據《日刊體育》報導，2022 MISS TEEN JAPAN報名資格為13至19歲的女性，10日舉辦本屆選美的決賽，由14歲的石川花奪下冠軍，擁有三圍B80/W60/H80好身材的石川出生於北海道札幌市。2007年出生的她在聽到自己的名字時，難掩激動神情並留下感動的眼淚。她哽咽表示，「真的沒想到能夠獲得兩個獎項，非常開心！」

▲▼ 日本最正少女！　14歲「小橋本環奈」擊敗7524人 摘選美后冠。（圖／MISS TEEN JAPAN）

▲▼石川花打敗7524人，勇奪后冠。（圖／MISS TEEN JAPAN）

▲▼ 日本最正少女！　14歲「小橋本環奈」擊敗7524人 摘選美后冠。（圖／MISS TEEN JAPAN）

在決賽的最終關卡中，石川花演唱了電影「阿拉丁」中女主角的歌曲，同時也展現了演技。對此，她表示，希望未來能作為模特兒與女演員繼續出現在大眾面前。2022 MISS TEEN JAPAN本屆亞軍則是由17歲的火之口紗彩和拿下。

事實上，石川花因為清純的外貌以及無辜大眼，被稱作是橋本環奈翻版，甚至還有網友狂讚她是「千年難得一遇的美少女」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
微風國賓「最後上映日」公布　台中國賓也停業
快訊／綠島12：00起停止上班上課
脫線突高燒「肺積水」緊急住院！　插管畫面曝光
辣妹主播認了當小三！　正宮「逼退1句話」崩潰留陰影
國旅券中籤號碼一對「當簽樂透？」　網白眼：比去年還難中
賣淫妹遭警「抓髮摔地」！　監視器畫面曝光
國旅券「中奬末碼有6組」！號碼不回流　沒中還有三次機會
快訊／台東增6地方　中午12點起停班停課
快訊／何時降為一級警戒？　陳時中：相關指標討論中
北市路樹倒塌瞬間曝！　轎車經過當場被壓爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《魷魚遊戲》掀學習熱！說韓語「變更時尚」　外語App會員暴增76%

日本千年一遇最正美少女！14歲「小橋本環奈」擊敗7千人奪選美后冠

「哈佛洗衣間」聊出研究基礎　30年拍檔共奪諾貝爾經濟學獎

19歲女上班離奇失蹤　2年後意外在「Google地圖」發現最後身影

WHO專家小組建議：免疫低下族群應接種加強劑　提升保護力

世衛籲分享「疫苗配方」　莫德納董事長拒絕：無此計畫

多人拒打疫苗遭開鍘！德州強制令喊停　州長忤逆拜登：經濟難復甦

金正恩重砲怒轟美韓！強調「發展國防」為首務　質疑美國對話態度

費時9年！JK羅琳出版新書《聖誕小豬》　台灣、英國10／12同步上市

全球最大規模研究出爐！新冠疫苗防重症效力達9成　Delta也擋得住

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

《魷魚遊戲》掀學習熱！說韓語「變更時尚」　外語App會員暴增76%

日本千年一遇最正美少女！14歲「小橋本環奈」擊敗7千人奪選美后冠

「哈佛洗衣間」聊出研究基礎　30年拍檔共奪諾貝爾經濟學獎

19歲女上班離奇失蹤　2年後意外在「Google地圖」發現最後身影

WHO專家小組建議：免疫低下族群應接種加強劑　提升保護力

世衛籲分享「疫苗配方」　莫德納董事長拒絕：無此計畫

多人拒打疫苗遭開鍘！德州強制令喊停　州長忤逆拜登：經濟難復甦

金正恩重砲怒轟美韓！強調「發展國防」為首務　質疑美國對話態度

費時9年！JK羅琳出版新書《聖誕小豬》　台灣、英國10／12同步上市

全球最大規模研究出爐！新冠疫苗防重症效力達9成　Delta也擋得住

顆顆新鮮飽滿！衝花蓮漁場爽嗑整盤黃金蜆　必玩摸蜆仔體驗

【廣編】「大華建設」跨步桃園　青埔A18正核心二期開工創新局

闖進幼稚園廚房　3歲男童跌入「滾燙湯麵鍋」下半身22%嚴重傷燙傷

媒體議價立法》賴祥蔚／向世界網路巨擘爭利　「聯盟」是成功關鍵

第1支晉級卡達世足賽的球隊誕生！　德國提前出線連續17屆參賽

知名韓式炸雞店進口起司粉檢出甜味劑違規！200公斤邊境攔截

男星台上突往後摔！　劉亞仁、朴正民敏捷救人⋯驚險畫面全曝

女星動念做「平胸手術」重建乳房　上空演出羞曝：一試成主顧

看國片「省百元」10／15開跑！16家戲院片單在這　限額2.8萬名

瘋狂打工仔轉念找到理想工作　疫情爆發期賣5間房有訣竅

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

國際熱門新聞

少女失蹤懸案　Google驚見最後身影

法學者：中國無法容忍台為世界上的課

8層樓高空彈跳「繩索掉了」　她墜地慘死又撞牆

秘書被叫進辦公室　慘叫墜10樓亡

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

女排甜心劈腿像喝水！羞辱雙胞胎姊內容曝

現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋開放參賽

泰國總理：11月起10國旅客完整接種者入境免隔離

Google街景驚見路邊做半套！巨根遮不住

假日出遊悲劇！　爸倒車輾死8歲愛女

道瓊早盤「大漲200點」　油價突破81美元後能源股領漲

24歲豪乳辣媽「挺2球渾圓」粉絲嗨翻

懶尪不清魚缸　人妻把紅龍魚炸來吃

更多熱門

相關新聞

金正恩重砲怒轟美韓！強調「發展國防」

金正恩重砲怒轟美韓！強調「發展國防」

北韓（朝鮮）在今年的雙十勞動黨慶中，以紀念演說、國防發展展覽會的方式取代去年的閱兵儀式，其最高領導人金正恩昨（11）日出席國防展覽會，除透露完全不信任美國所釋出的對話訊號，還呼籲南韓應拋棄「雙重標準」態度，並砲轟南韓增加軍備反而促使情勢緊張。他還表示，南韓與美國並非北韓的「主要敵人」。

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋開放參賽

現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋開放參賽

日相岸田文雄稱　台灣是重要夥伴

日相岸田文雄稱　台灣是重要夥伴

夫婦欲打流感疫苗「誤打BNT」　日本鬧烏龍

夫婦欲打流感疫苗「誤打BNT」　日本鬧烏龍

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

野生李千那現好市多！扛整箱飲料

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面