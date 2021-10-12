日本千年一遇最正美少女！14歲「小橋本環奈」擊敗7千人奪選美后冠

▲石川花被認為激似橋本環奈。（圖／MISS TEEN JAPAN）



記者王佩翊／編譯

日本青少年選美比賽「2022 MISS TEEN JAPAN」冠軍人選10日正式出爐，由年僅14歲的北海道國中生石川花打敗7524名參賽者，奪得后冠。石川花擁有甜美的長相與無辜大眼，因此也被稱為小橋本環奈。除了冠軍之外，石川花同時也獲得與美妝公司D-UP合作的特別獎「D-UP獎」。

根據《日刊體育》報導，2022 MISS TEEN JAPAN報名資格為13至19歲的女性，10日舉辦本屆選美的決賽，由14歲的石川花奪下冠軍，擁有三圍B80/W60/H80好身材的石川出生於北海道札幌市。2007年出生的她在聽到自己的名字時，難掩激動神情並留下感動的眼淚。她哽咽表示，「真的沒想到能夠獲得兩個獎項，非常開心！」

▲▼石川花打敗7524人，勇奪后冠。（圖／MISS TEEN JAPAN）



在決賽的最終關卡中，石川花演唱了電影「阿拉丁」中女主角的歌曲，同時也展現了演技。對此，她表示，希望未來能作為模特兒與女演員繼續出現在大眾面前。2022 MISS TEEN JAPAN本屆亞軍則是由17歲的火之口紗彩和拿下。

事實上，石川花因為清純的外貌以及無辜大眼，被稱作是橋本環奈翻版，甚至還有網友狂讚她是「千年難得一遇的美少女」。

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