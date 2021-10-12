北韓國防展「戰略核武」秀肌肉　「高超音速導彈」首近距離亮相　

▲北韓「自衛·2021」國防展。（圖／翻攝朝中社）

記者魏有德／綜合報導

北韓「自衛·2021」國防發展展覽會昨（11）日在朝鮮三大革命展覽館舉行，包括因裝藥量大而自稱為「世界最強兵器」的新型戰術導彈、中遠程潛射導彈「北極星-4」及首度近距離亮相的戰略核武高超音速導彈及發射車等。北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩也親自出席國防展開幕式並發表演說。

▲北韓國防展首次近距離展示高超音速導彈，這枚導彈採用乘波體高超音速滑翔彈頭。（圖／翻攝朝中社）

《朝中社》報導，金正恩表示，今天的國防展會是集中直觀地呈現勞動黨堅持戰無不勝的自衛路線，同時顯示國家完成的國防科學、軍工業驚人發展面貌及輝煌前景，這是不亞於大規模閱兵式的一大國力展現。

據了解，北韓國防展開幕當天適逢勞動黨76週年紀念日，也是北韓時隔一年再度將「戰略核武」擺在世人面前展示。其中，展會上首次近距離展示出一款高超音速導彈，這枚導彈採用和解放軍「東風-17」導彈類似的乘波體高超音速滑翔彈頭。

▲北韓人民軍格鬥示範表演。（圖／翻攝朝中社）

此外，會場還展示出名為「超大型核武」的新型車載洲際彈道導彈、裝藥量大的「世界最強兵器」戰術導彈、遠程火箭炮及中遠程潛射導彈「北極星-4」等近5年北韓在軍工業上發展的新式武器裝備。

在開幕儀式上，北韓人民軍還進行空軍特技飛行表演及陸軍格鬥示範表演，從官方釋出的照片可以發現，格鬥示範中除常見的「劈磚」表演，還出現「胸口碎大石」的演出，引起外界關注。

