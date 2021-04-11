驚悚畫面曝！苗栗貨車「詭異偏移」自撞　爛醉駕駛鮮血濺滿地慘死

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣頭份市中華路昨（10日）下午4時許傳出嚴重車禍，66歲的吳姓老翁駕駛貨車行經事故路段，突因不明原因自撞中央分隔島電桿，導致車頭當場凹陷爛毀，現場零件碎片四散一地，對向車道停等紅燈的2輛轎車也受到波及；事後救護人員獲報到場，但吳翁傷勢嚴重，已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治死亡；事後警方進行酒測，發現吳翁測值竟高達0.93mg／L，研判應是酒駕釀禍。

▲苗栗貨車自撞中央分隔島電桿，車頭爛毀變形。（圖／畫面經變色處理／記者黃孟珍翻攝）

警方調閱監視器，發現當時吳翁駕駛小貨車沿著中華路往北行駛，經過路口處時，貨車車頭卻不斷向左偏移，毫不減速撞讓中央分隔島電桿；由於當下撞擊力道相當強大，現場還一度揚起煙塵，零件碎片也當場碎裂四散，對向車道2部停等紅燈的轎車還因此受到波及。

▲路口監視器拍下撞擊瞬間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警消接獲通報後立即派遣人車到場救援，但發現小貨車車頭破裂，已經嚴重爛毀變形，地上也滿是鮮紅血跡，而駕駛吳翁則是困在駕駛座動也不動，經救出後已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍不治死亡。

▼現場零件四散、滿地鮮血，吳翁當場失去心跳，目前仍在搶救中。（圖／記者黃孟珍翻攝）