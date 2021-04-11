快訊／126次自強號中壢車站「狂冒濃煙」　緊急疏散全員下車

▲自強號126次列車冒出濃煙。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

台鐵自強號126次列車今（11）日從雲林縣斗南站發車北上基隆七堵，行經中壢火車站時冒出濃煙，根據目擊網友指，台鐵緊急疏散旅客「全員下車」，初步了解為機械異常。

PTT網友11日晚間指，他在中壢車站周邊發現出現5、6輛消防車，不清楚發生了什麼事，疑似有火警。隨後多名目擊者表示，自強號126次列車停靠時冒出大量濃煙，台鐵已緊急疏散旅客。

據了解，起火原因是發生機械異常事件，詳細原因仍待台鐵調查。