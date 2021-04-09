雷射筆照護專女生宿舍再露鳥　現役軍人辯「好玩」判拘70天

▲台南一名蔡姓現役軍人對護專女學生露鳥，遭依對未成年人犯公然猥褻罪判處拘役70日。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台南報導

台南一名蔡姓現役軍人去年11月晚上8時許，竟跑到柳營一所護專女生宿舍，以紅外線雷射筆照射引起女學生的注意後，再脫褲露鳥，讓女學生氣得向教官反應，並報警處理。警方到場後將蔡男依妨害風化送辦，台南地方法院審理後，認為蔡男故意對未成年人犯公然猥褻罪，判處蔡男拘役70日，得易科罰金，全案仍可上訴。

台南市一名蔡姓現役軍人，去年11月晚上跑到柳營一護專的女生宿舍，先是以紅外線雷射筆照射2樓女學生的宿舍，引起女同學的注意，隨即脫下褲子露鳥，讓女學生氣到跟教官反應。學校教官也隨即報警處理，警方到場後則查扣蔡男的紅外線雷射筆，並依妨害風化將蔡男送辦。

庭審理中，蔡男雖然對於其犯行坦承不諱，卻強調對女學生露鳥只是因為好奇、好玩，不知道事情會這麼嚴重。

台南地方法院審理後，認為蔡男不私自重及尊重他人，為滿足一己私慾，不顧他人感受，意圖供人觀覽而使人心生厭惡的猥褻行為，致使未成年人因此受到驚嚇，心生厭惡，影響社會善良風氣，因此依兒少法與公然猥褻罪名加重其刑，判處蔡男拘役70日，得易科罰金，全案仍可上訴。

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