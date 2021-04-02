色軍人玩手遊把11歲妹　誘「交換私密照」挨告...1原因獲緩刑

▲北市一名鄭姓男軍人玩手遊認識年僅11歲女童，豈料他竟慫恿交換裸照和影片。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

北市鄭姓軍人玩手機遊戲「極速領域」認識年僅11歲女童，兩人在聊天過程中，鄭男竟引誘女童自拍裸露下體的猥褻照及影片供他觀賞。女童家人覺得有異便帶著她報警處理。士林地院依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪判刑2年，審酌鄭男坦承犯行也與對方達成和解，給予緩刑4年。

根據判決指出年僅23歲鄭男去年透過手遊結識11歲女童小芳（化名），進而透過IG、LINE等社群通訊軟體互加好友。同年3月21日晚間9時許，鄭男利用IG引誘小芳自拍2張裸露下體照片傳給他；同年5月4日晚間8時許，鄭男以LINE要求小芳傳送3段下體裸露影片；同月5日上午8時許，鄭男又用IG引誘小芳自拍1張裸露下體照1張。

合議庭認為鄭男犯案時僅23歲，年紀尚輕，在透過行動電話網路遊戲軟體認識小芳後，進而透過IG、Line等社群及通訊軟體互加好友，聊天提議彼此交換生殖器照片，請求小芳傳送自拍猥褻數位照片及影片給他看，與利用兒童無知騙

取裸照再加以散佈者並不同。

鄭男遭告發後於警詢、偵訊、及法院準備程序中及審理時始終坦承全部犯行，並已與小芳、小芳爸爸及委託監護人成立調解，也如數賠償小芳，他們也一致表明願宥恕鄭男犯行，

士林地院依兒童及少年性剝削防制條例第36條第2 項引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪3罪，分別判處6月至1年8月不等徒刑，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並提供義務勞務80小時，接受法治教育課程2場。全案可上訴。



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