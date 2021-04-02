國軍第二作戰區投入119名兵力　全力搶救太魯閣號出軌事故

▲台鐵408次太魯閣號出軌事故現場空拍。（圖／記者林振民攝）

記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生事故，目前已造成54人死亡，救難人員持續搶救中。對此，陸軍第二作戰區晚間表示，截至今天下午4時，國軍共計派遣官兵119員、車輛機具計10類17輛趕往現場協助執行救援任務。

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分，在花蓮縣秀林鄉清水隧道發生出軌事件，依據台鐵局最新通報，這起重大事故已經造成54人死亡、118人送醫，也成為半世紀以來最嚴重的傷亡事故。

對此，第二作戰區晚間表示，陸軍接獲地方消防隊通報後，即派遣兵力及裝備投入搶救，目前作戰區已趕赴現場完成前進指揮所開設，持續配合縣政府進行搜救任務。

第二作戰區指出，截至下午4時止，共計派遣官兵119員、車輛機具計10類17輛，包含救護車4輛、中型戰術輪車2輛、輕型戰術輪車1輛、照明尾車1輛、維星車1輛、警備車1輛、戰督車1輛、偵防車3輛、1.75T小貨車2輛及中型巴士1輛趕往現場協助執行救援任務，並且視現場救援需求，持續增派兵力及裝備馳援。

▼陸軍第二作戰區派遣兵力及裝備，投入搶救太魯閣號傷患。（圖／第二作戰區提供）

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