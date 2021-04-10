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社會 社會焦點 保障人權

2月改名3月靈驗！「衰神祝福寶貝...」25字男偷拍女私密處被判刑

▲▼全台最長姓名男子現身受訪。（圖／翻攝東森新聞）

▲黃鑫翔今年2月改名為「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」，誰知道不到1個月就被衰神「眷顧」，因偷拍女子隱私部位被人怒告上法院。（圖／翻攝東森新聞）

記者林冠吟／台南報導

曾經是台灣最長名字紀錄的保持人黃鑫翔，在今年2月26日將自己的名字改為「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」，不過僅隔不到1月他就被衰神「祝福」，因他偷拍女生私密部位影片、將精液射到女子臉上，事後更上在臉書公開直播，被害女子發現後怒告黃男。台南地方法院審理後，3月16日依散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容等罪，判處他應執行有期徒刑1年，得易科罰金，全案仍可上訴。

黃鑫翔曾是台灣名字紀錄最長的保持人，之前受訪時還向記者說明改名原由，因認為自己的人生過得還可以，希望在經歷低潮後能夠得到眾神祝福，開心面對往後的人生。

▲▼全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝　25字手寫身分證新名。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃鑫翔最後被依散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容等罪，判處他應執行有期徒刑1年，得易科罰金，全案仍可上訴。（圖／記者林悅翻攝）

然而時間僅隔不到1月，黃男就因趁著被害人服用安眠藥熟睡之際，偷拍女子私密部位與睡覺影片，更趁機把精液射在女子的臉上，事後除將偷拍照片上傳至臉書外，更在臉書粉專「擊敗道長出任務」上全程直播，讓被害女子身心俱疲。

台南地方法院審理後，認為黃男竊錄他人隱私部位照片，內容更著重在被害女子的暴露的胸部、生殖器等，客觀上足以刺激或滿足他人性慾，有礙社會風化，事後還將盜錄照片、影片更上傳至臉書上。除此之外，還將自己的精液射在被害女子的臉上，過程更是全程公開直播，讓不特定人士都可以觀賞，因此認定其將猥褻影像供人觀賞屬實。

在庭審時，黃男還辯稱，他是想要證明和被害女子相愛，才會將過程公開在臉書上。

不過法官不採信他的說詞，認為他未取得被害女子同意，就偷錄他人身體隱私部位，還對其公然猥褻更將過程透過臉書全程直播，供不特定人連結點選觀覽，嚴重侵害被害女子隱私，違反社會善良風俗，至今更未與被害人達成和解，行為惡劣，因此分別依散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪、播送竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪等，分別判處有期徒刑6月與5月，應執行有期徒刑1年，得易科罰金，並沒收其手機，全案仍可上訴。

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