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「明陽F4」賣A書、香菸3年撈68萬　供貨的矯正署管理員下場曝

▲▼明陽F4賣違禁品，3年狂撈68萬元。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲明陽中學教導員供貨讓「明陽F4」賣違禁品，遭高雄地院各判褫奪公權，緩刑5年。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者林冠吟／高雄報導

法務部矯正署明陽中學驚傳教導員與管理員為方便管理收容學生，黃姓教導員與林姓管理員竟利用進入戒護區免檢查的漏洞，挾帶香菸、乳清高蛋白粉與色情刊物等給人稱「明陽F4」的4名學生，供他們在其他學生間轉售，在矯正期間粗估獲利68萬餘元。高雄地方法院審理後，考量黃男事後被調職，林男更是直接被資遣，認為他們犯罪情節輕微，依貪污罪等分別判兩人褫奪公權、緩刑5年，各需向國庫繳交50萬元與40萬元。

判決指出，廉政署接獲通報，指出明陽中學有教導員與管理員提供違禁品給學生，調查後發現黃姓教導員與林姓管理員為了討好有「明陽F4」之稱的4名學生，利用教導員與管理員進入戒護區免檢查的漏洞，自2017年至2019年2月期間，以自行購買、代買或代轉交的方式，陸續將違禁品香菸、乳清高蛋白、色情刊物與青春痘藥膏等帶進學校，再藏匿在與「F4」約定好的飲水機底下或廁所等地。

▲▼明陽F4賣違禁品，3年狂撈68萬元。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲教導員與「明陽F4」約定好的藏匿地點。（圖／記者洪靖宜翻攝）

「F4」拿到物品後，再以200元、1000元、1900元不等轉售給其他學生，粗估獲利至少有68萬餘元，檢方事後也在黃姓教導員所管理的支庫房中，查獲未開封的香菸36包、已分裝香菸60根與打火機、滅菸器等違禁品，證據確鑿。

▲▼明陽F4賣違禁品，3年狂撈68萬元。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼明陽中學教導員為討好「明陽F4」，供貨賣違禁品，讓「F4」3年狂撈68萬元。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼明陽F4賣違禁品，3年狂撈68萬元。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄地院審理後認為，他們因一時失慮，為圖管理學生秩序便利才誤入歧途，且犯後態度良好，並沒有造成太大的危害，且黃姓教導員已遭調職、林姓管理員也遭解雇，目前以當UBER司機維持生計，雖兩人涉嫌貪汙重罪，但酌量減刑，分別判兩人褫奪公權、緩刑5年，並強制參加法治教育；黃男被判處有期徒刑2年，林男則為1年11個月，並須向國庫分別繳交50萬元與40萬元。

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關鍵字：

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