MRI完自行爬出見「醫護都在玩手機」　主任：就是晚出來一會嘛

▲邵先生做完核磁共振後無人理會，自行爬出才發現3名醫護都在玩手機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者魏有德／綜合報導

河南一名邵先生近日在醫院做完核磁共振（MRI）檢查後，一直呼喊也沒人答應，又悶又熱的情況下，只好自行從艙內爬出，沒想到，一出來便看到3名醫護人員在一旁玩手機，令他相當崩潰。對此，醫院主任一開始還笑著說，「不是工作失誤，就是晚出來一會嘛。」這回答讓在場的家屬十分氣憤，主任才發現情況不對，連忙改口道歉。

▲邵先生認為醫院相當不負責任。（圖／翻攝河南廣電）

《河南廣電民生頻道》報導，邵先生進行完核磁共振檢查大約二十分鐘後，仍然沒有人理會，才慢慢把頭罩取下來，像蚯蚓一樣倒著爬出來，出來一看，三位醫護人員竟然都在玩手機。邵先生怒嗆，周口中醫院的工作人員嚴重失職，一點責任心都沒有。

▲核磁共振室主任一開始還開玩笑稱，就是晚出來一會嘛。（圖／翻攝河南廣電）

然而，當邵先生與家屬找上醫院核磁共振室主任時，主任的態度卻讓他們更加生氣。該主任解釋時笑稱，「不是工作失誤，就是晚出來一會嘛。」隨後發現情況不對才改口表示，「當值醫生可能疏忽了，會加強管理，而且三個玩手機的工作人員是實習生，不應該讓邵先生躺太長時間。」

事後，周口市中醫院的工作人員稱已對核磁共振室處分，扣罰科室薪水2000元人民幣（約8600元新台幣，給予值班醫生警告處分，扣薪1000元（約4300元新台幣）並辭退當時涉事的實習生。