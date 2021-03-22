AZ疫苗今開打！「10大接種禁忌」一次看懂　18歲↓、成分過敏不能打

▲AZ疫苗於今日正式開打。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／整理報導

AZ疫苗首波配送4.4萬劑至全台57家專責醫院，於今（22）日正式開始施打。指揮中心發言人莊人祥先前彙整8類「不適合接種的族群」，包括18歲以下青年、對疫苗所含成分過敏者及懷孕或可能懷孕之女性等。後續專家針對疫苗引發血栓疑慮進行評估，再增加屬於引起血栓危險因子之服用避孕藥、接受荷爾蒙治療者，暫緩接種。

首波AZ疫苗將於今日開打！行政院長蘇貞昌與部長陳時中將於07：40於台大醫院施打疫苗。新北市長侯友宜也於一早至亞東醫院關懷等侯施打疫苗醫護人員及邱冠明副院長接種情形。

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AZ疫苗並非人人可打，指揮中心發言人莊人祥彙整3類不適合打的族群如下：

一、 對疫苗所含成分過敏者

二、施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者

三、18歲以下青少年

另外，若有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染，應暫緩施打AZ疫苗。若有血小板減少或任何凝血異常，如有血友病；以及免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療，或者懷孕、可能懷孕與哺乳婦女，應謹慎評估施打效應及風險，再決定是否接種，施打後也建議密切觀察30分鐘再離開醫療院所。

▲AZ疫苗施打建議事項 。（圖／指揮中心提供）

至於將在7月23日開幕的東京奧運，指揮中心也將選手列入優先施打。莊人祥說，選手部分會視比賽時間進行規劃，若是同隊的選手擔心屆時若有副作用，難以區分是否確認為副作用等原因，可能會以分批接種的方式安排。

此外，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，經歐盟檢視近期歐洲各國接種 AstraZeneca COVID-19疫苗後，血栓事件發生率低於該地區無接種疫苗時期，沒有明確的科學證據顯示接種疫苗引起血栓的相關性。

不過，另一種非常罕見的瀰漫性血管性凝固（DIC）合併血小板低下，無法完全排除疫苗有關，雖然通報數目不多，但個案數高於該地區沒有接種疫苗時的病例數，需要進一步分析。

因服用「避孕藥」與接受「荷爾蒙治療」為引起血栓之危險因子，指揮中心建議現階段前述對象先暫緩接種。另接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。