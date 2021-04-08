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醫院做核磁共振被丟包！　6旬翁扭身爬出爆氣：3人全在滑手機

▲▼核磁共振,醫院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲邵先生到醫院做核磁共振檢查，卻被遺忘在檢查艙內長達20分鐘。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

大陸河南一名68歲邵先生到醫院做核磁共振檢查，結束後卻遲遲沒有被放出，他驚覺不對勁連忙呼叫醫生卻沒人理，被困在檢查艙內苦等20分鐘，只好自己拿下頭罩離去，沒想到一出來卻看見3名工作人員在滑手機，他氣得痛批，「嚴重失職，一點責任心都沒有。」

綜合陸媒報導，這起荒唐醫療疏失發生在河南周口市，邵先生氣不過向媒體投訴，日前到醫院做核磁共振檢查，結束時卻不見醫生把他放出，即便他不斷敲打機艙、大喊「有人嗎？」仍始終不見人影，他在檢查艙內苦等了20分鐘，最後耐不住悶熱，只好自行取下頭罩，在狹窄的空間內像蚯蚓般扭動身軀才爬出。

▲▼核磁共振,醫院,實習生,滑手機。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲邵先生一出來見3名工作人員全在滑手機，醫院事後也做出處分。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼核磁共振,醫院,實習生,滑手機。（圖／翻攝自澎湃新聞）

順利脫身後的邵先生，往窗外一看發現，工作人員共1男2女正低頭滑手機，3人完全沒意識到他的檢查已經結束超過20分鐘，讓他痛批工作人員嚴重失職，一點責任心都沒有，「如果當時醫生下班，不知道裡面還有人，把門關上走了，這後果不堪設想啊！」

醫院核磁共振室主任最初表示，3名工作人員都是實習生，卻不承認是工作疏忽，「工作人員就是忘記了」。主任也解釋，邵先生躺在檢查艙內20多分鐘，這段期間儀器並沒有釋放出電磁輻射，對他的身體不會造成任何影響。

事後院方再和邵先生道歉，也取得對方諒解，並對核磁共振室全員提出處分，每人扣工資2000元人民幣（約8600元新台幣），值班醫師記警告處分，而涉事的實習生3人已經被清退。

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