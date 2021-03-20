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LIVE／AZ疫苗2族群緩打、加註血栓警語！指揮中心最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

台灣首批AZ疫苗將於下週一（22）日正式開打！首波配送4.4萬劑至57家專責醫院。有專家建議指揮官陳時中和行政院院長蘇貞昌應帶頭施打，陳時中表示自己沒問題，但一切仍在討論中。對於疫苗引發的安全疑慮，指揮中心今也宣布下午2時召開記者會，由說明醫療應變組羅一鈞副組長疫情狀況和疫苗後續進展。

台灣在3月3日取得首批AZ 疫苗11.7萬劑，17日通過檢驗，18日完成封緘放行，昨日進行配送。陳時中在昨晚專家會議之後，晚間19時宣布下週一正式開打，但由於AZ疫苗在國外疑似不良事件頻傳，導致台灣民眾施打意願普遍不高，有專家建議，陳時中和行政院院長蘇貞昌應該帶頭施打，陳時中昨也大方回應「我沒問題，一切都還在討論中。」

3/19指揮中心記者會,指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲被問到是否帶頭打AZ疫苗，指揮官陳時中說：我沒問題。（圖／指揮中心提供）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨日於記者會中表示，經歐盟檢視近期歐洲各國接種 AstraZeneca COVID-19疫苗後，血栓事件發生率低於該地區無接種疫苗時期，沒有明確的科學證據顯示接種疫苗引起血栓的相關性。

不過，另一種非常罕見的瀰漫性血管性凝固（DIC）合併血小板低下，無法完全排除疫苗有關，雖然通報數目不多，但個案數高於該地區沒有接種疫苗時的病例數，需要進一步分析。

因服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象先暫緩接種。另接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

接種AZ疫苗相關警語會加註於同意書，告知血栓、DIC等發生率，相關潛在風險，雖然無明確科學證據，但如果接種這真的有相關症狀，要及早就醫。

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