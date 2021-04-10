去緬甸工作月薪210K起！他一落地「淚付26萬贖金」逃回國：好幸運

▲許多人一到緬北就遭遇非人的待遇。（圖／翻攝自中國警察網，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

「到緬北很好賺」的騙局近幾年被有心人士散佈，一部分大陸人被偽造的「高薪招募」資訊打動，抱著發財夢，紛紛前往當地，但一到就能發現所謂的「發大財」工作，竟然是加入電信詐騙，很多人被限制自由，慘遭500人圍毆、虐待，受不了逃跑最後有可能連命都不保。據悉，這些受害者中，有人被剁手、活埋，能夠逃離「地獄」的人，都大呼「好幸運」。

據《中國警察網》報導，陸男小兵（化名）今年21歲，他在緬北待了3個月，「在那裡，沒人把你當人看，還好逃出來了，那裡真的太恐怖、太可怕了！」提起那段噩夢般地經歷，小兵仍然心有餘悸！

國中畢業的小兵原本在一家工廠打工，每月能掙4000元（人民幣，下同），年少輕狂的他總想著發財，早日發家致富。2020年8月底，他無意中看到了一則招募廣告，「高薪工作待遇優渥，月薪5萬（約新台幣21萬）起，包機票，包食宿，坐標緬北。」

他心動了，2020年9月，抱著發財夢的小兵瞞著家人，滿懷嚮往地踏上了去往緬北的征途。到了緬北後，看見拿著槍的保全、封閉式的大鐵門，小兵才發現，哪是什麼好工作，他是被騙來做電信網路詐騙的，專騙中國人。

他被逼著交出了手機、銀行卡，「來緬北的路上，我們被要求辦了多張銀行卡，全部都要上交，不交就有人拿槍頂著你的頭，拿刀架在你脖子上。」小兵回憶，在緬北的時候，他和其他一起工作的夥伴一般，毫無人身自由，永遠被關在大鐵門裡，不聽話就要挨打，「我也捱過幾次打，被打到住院，公司多人一起圍毆我，打到我絲毫沒有知覺。」

終於，在2020年12月，在那裡待了近90天的小兵看準機會，歷經千辛萬苦從地獄般的緬北成功逃了出來，「我在一座深山跑了整整一夜，不敢停下，我親眼看到過逃跑沒成功的人，手指頭被砍了兩個，後腦被人用螺絲刀打進去2公分，鮮血直流，比電影中的可怕百倍！」逃出來後，小兵通過尋求幫助，平安回到了中國。

另外一名受害者阿平，當時是和小兵一起去的緬北，瘦弱、膽小又內向的他，因為有小兵的陪同，鼓起了勇氣躍躍欲試，結果他不僅錢沒掙到，還讓家里花了6萬多元才成功「贖」回來。

「一到那裡，我就害怕，帶槍的保全，沒有自由的工作，那麼多人圍毆一個人……，哪裡是天堂，根本是地獄！」阿平2020年9月中旬主動提出了要離開，由於他聽話、老實、膽小，詐騙分子同意了請求，只要他出6萬元（約新台幣26萬）的「贖金」！

知道阿平的真實遭遇後，家里人不得不花6萬元將其「贖」了回來，「原本是做夢發財，結果還害了家里人！真是後悔又後怕！」獲救後，小兵和阿平都對警員說，「我現在真的輕鬆了，我寧願回來接受公安機關的處罰，也絕不想待在緬北！」