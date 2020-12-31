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29詐騙犯「送中」今判刑　陸委會籲保障國人司法權益

▲▼台灣電信詐騙犯被大陸重判！29人中最重14年、最輕4年半。（圖／新華社）

▲台灣電信詐騙犯今被大陸重判，29人中最重14年、最輕4年半。（圖／新華社）

記者陳政錄／台北報導

29名去年自西班牙「送中」的台灣籍電信詐騙嫌疑犯，今遭北京市第一中級人民法院分別判處14年至4年半的有期徒刑，面對國人在對岸被判刑，陸委會發言人邱垂正31日呼籲，陸方應保障台籍被告的司法權益，並應依兩岸司法互助協議，提供家屬探視的便利。

北京市高級人民法院微信公眾號31日通報，北京市第一中級人民法院31日對郭○瑝、吳○樺、蔡○緯等29名台籍電信詐騙嫌疑犯進行宣判，認定這29人均構成詐騙罪，先後騙取14名被害人錢款，共計人民幣617萬餘元（約合新台幣2650萬元）。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持12月31日的例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持12月31日的例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

由於郭政瑝等人自願認罪、認罰，依法可予以從寬處理，據此，北京市第一中級人民法院依法分別對29名犯嫌，判處有期徒刑14年至4年6個月，並處罰金等。

陸委會31日舉行例行記者會，《ETtoday新聞雲》記者提問，政府是否有掌握上述訊息，對於台籍嫌犯「送中」如何應處？邱垂正說，相關訊息正持續了解當中，以我方立場，對於跨境電信詐騙案件處理，應透過各方合作，共同打擊犯罪，對涉案台灣人共同進行審判。

他指出，對於大陸法院的宣判結果，本會呼籲，應對於台籍被告的各項司法權益給予保障，並應依循「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，提供家屬探視的便利。

邱垂正呼籲陸方，應該兩岸既有合作基礎上，共同打擊跨境電信犯罪，合作溯源調查，才能將幕後主嫌繩之以法，從源頭打擊犯罪集團，保障人民的權益與福祉。

據了解，此批台籍電信詐騙嫌犯，是在2019年6月，從西班牙遣送至北京，當時一共有94名；另一方面，此案源於2016年，大陸公安部發現，西班牙境內有大量電信網路詐騙據點，針對大陸民眾實施詐騙，後雙方展開聯合打擊跨境電信網路詐騙犯罪「長城行動」，西班牙分批向大陸引渡225名嫌犯，台灣籍嫌犯218名。

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