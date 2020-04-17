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一條簡訊轉走1千萬！20歲台男「冒充公安」詐騙...最重判無期

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▲▼2位台男在大陸冒充公安，被大陸公安逮捕。（圖／翻攝自中新網）

▲2位台男在大陸冒充公安，被大陸公安逮捕。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

2位20歲台男因為在大陸冒充員警，進行電信詐騙被公安逮捕。內蒙古自治區鄂爾多斯市公安局東勝區分局16日表示，當地一位男子被包括2名台灣男子在內的犯罪集團詐騙243萬餘元人民幣（約新台幣1032萬元）。警方經過2個多月追查，日前偵破這起特大電信網路詐騙案。

據《中新網》報導，2020年1月8日，內蒙古鄂爾多斯市公安局東勝區分局刑偵大隊接到馮姓受害者報警稱，有人假冒公安，告訴自己涉嫌洗錢，需核查資金，隨後通過發送假連結；他輕信填寫了個人身分證、手機號、銀行卡帳號和密碼等資訊後，被詐騙243萬餘元人民幣。

接警後，東勝警方立即成立專案組，啟動合成作戰機制，對案件的資金流、資訊流等多方面進行梳理分析。經過2個多月的分析研判，專案組將犯罪嫌疑人藏匿點鎖定在遼寧瀋陽。

3月29日，專案組趕赴瀋陽展開排查。4月1日，專案組將2名20歲的台男抓獲。隨後，2名遼寧籍犯罪嫌疑人也落網。

據了解，大陸《刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處答罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，回並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本答法另有規定的，依照規定。

目前，4名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被警方依法刑事拘留，案件還在進一步辦理中。

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