　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛妻遇假車禍真擄殺！夫悲慟準備白色小禮服　讓她美美的走

▲黃女丈夫為她準備小禮服 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃女丈夫為她準備白色小禮服 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

屏東萬丹鄉29歲曾姓女子慘遭黃男製造假車禍擄走殺害，檢警10日一早解剖釐清死因，新婚僅一年的曾女丈夫神情哀戚、不發一語，他還特別準備一件白色小禮服，就是希望太太能美美的走。

外型長相甜美的曾女，在通訊行上班時認識黃男，黃男追求不成，竟然在今年2月、3月跟蹤騷擾曾女，期間曾女曾經報警，但警方雖已受理，但因黃男與曾女非親故，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡黃嫌，無法申請保護令。

4月8日晚間22時多，曾女騎車回家遭遇車禍後失蹤，就此下落不明，雖在案發後14小時被尋獲，但已成冰冷遺體。警方調查過程中過程，黃嫌因事發前就將手機關機，無法查出其位置，但隔天6時40分，他卻在屏東市民和派出所外徘徊，有警員認出他欲上前拘提時，黃嫌自稱是來投案的，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，甚至還不肯說出曾女下落。

警方出動上百人力地毯式搜索，最後根據曾女最後的手機定位，在黃男住家附近空屋找到曾女遺體。不過，狡猾的黃嫌更出招聲請提審，但火速遭屏東地方法院方駁回。檢察官漏夜偵訊完畢後，認被告涉嫌刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，10日中午院方裁准羈押禁見。

▲黃女丈夫為她準備小禮服 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃女丈夫為她準備小禮服 。（圖／記者洪靖宜攝）

檢警會同法醫10日上午9時20分到場解剖以釐清死因，經過約4小時，解剖結束後，檢察官並未多做發言隨即離去。事後檢察官以文字說明表示，已會同法醫完成複驗解剖程序，並採集相關檢體送驗，有關被害人真正致死原因，須待解剖鑑定報告出來後才可認定。

不過，就在解剖完沒多久，曾女的先生與殯葬業者突然走到車子上拿東西。據了解，手上拿的是一件白色小禮服，是特別準備，就是希望太太能夠漂漂亮亮的走，看得出夫妻情深。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

竟然是妳！與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見
新婚甜姐兒慘遭擄殺棄空屋　夫悲慟現身...法醫解剖釐清死因
 

ET快訊
陳零九穩交8年　首帶正妹女友受訪曝喜訊
甜姐兒遇假車禍遭擄殺！夫悲痛準備白色小禮服送愛妻
快訊／玉山下冰雹了！雪白美景曝光
比基尼辣妹「視訊網愛」男脫光拚了！爽完接來電：你被錄了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛妻遇假車禍真擄殺！夫悲慟準備白色小禮服　讓她美美的走

這是我的位子！萬華清茶館爆座位糾紛　8男大亂鬥3人遭砍

「明陽F4」賣A書、香菸3年撈68萬　供貨的矯正署管理員下場曝

高雄2機車凌晨碰撞！騎士騰空「翻轉180度」　後方貨車剎不住再撞

男登太魯閣大山高山症發作「全身抽搐」　黑鷹出動吊掛救援

祖孫遭輾慘死家屬籌不出擔保金　盧秀燕力挺！助獲賠1200萬

欠稅813萬「資金轉其他帳戶」　桃園某鋼鐵公司負責人遭拘提管收

救火也要省水！竹南民宅起火　噴水15分鐘僅耗3500公升撲滅

影／桃園中壢驚見持刀隨機攻擊路人　「極度乾燥男」強制送醫

竟然是妳！與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

愛妻遇假車禍真擄殺！夫悲慟準備白色小禮服　讓她美美的走

這是我的位子！萬華清茶館爆座位糾紛　8男大亂鬥3人遭砍

「明陽F4」賣A書、香菸3年撈68萬　供貨的矯正署管理員下場曝

高雄2機車凌晨碰撞！騎士騰空「翻轉180度」　後方貨車剎不住再撞

男登太魯閣大山高山症發作「全身抽搐」　黑鷹出動吊掛救援

祖孫遭輾慘死家屬籌不出擔保金　盧秀燕力挺！助獲賠1200萬

欠稅813萬「資金轉其他帳戶」　桃園某鋼鐵公司負責人遭拘提管收

救火也要省水！竹南民宅起火　噴水15分鐘僅耗3500公升撲滅

影／桃園中壢驚見持刀隨機攻擊路人　「極度乾燥男」強制送醫

竟然是妳！與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

臉書大剷1200萬則有害訊息　打擊新冠肺炎假消息

林逸翔家務事鬧上新聞後下二軍　純戰力調整「昨天就決定」

「元老級手搖飲」消失街頭　7年級生流下時代眼淚：真的經典

「讓愛看得見·你我來實現」　傳愛公益活動正式啟動

金剛3公分腫瘤開刀評估中　小嫻憂心發願陪男友面對

AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

方志友客串臭臉耍大牌　跩叫前輩藍心湄刷馬桶

士林與六合評價最低！台灣夜市聲量排行榜出爐　網友最愛是這三個

陳零九砸400萬開飲料店　「突點名婁峻碩」：拜託媒體幫我問他！

美國放寬對台交往準則　羅致政：台灣不該因此感到滿足

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

社會熱門新聞

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

比基尼辣妹「視訊網愛」　他脫光陪玩慘了

職棒球星棄妻女「擁辣妹極樂墾丁」　親友怒嗆：幫他生子就拋棄

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

女騎士閃躲「違停Uber」…遭砂石車輾爆頭！

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

雙胞胎不同命　父母偏愛竟虐死弟

即／屏東甜姐兒遭擄棄屍！兇嫌遭羈押禁見

太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪

更多熱門

相關新聞

與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

屏東萬丹鄉驚傳假車禍擄人殺害案，一位黃姓男子因追求不到通訊行上班的29歲曾姓女子，竟然趁她騎車下班時製造假車禍，再把曾女直接抓上車擄走，最後曾女被發現時已經死亡。檢警10日一早解剖釐清死因，承攬曾女後事的禮儀社李姓殯葬業者見冰冷遺體竟是自己的好朋友，無法接受，感嘆才對她說「下個月再見」，沒想到就此天人永隔。

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

即／假車禍擄殺新婚人妻！空屋藏屍檢聲押

即／假車禍擄殺新婚人妻！空屋藏屍檢聲押

捲入三角戀！三重男遭擄上車刺屁屁丟包

捲入三角戀！三重男遭擄上車刺屁屁丟包

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度

關鍵字：

屏東擄人

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

小杰被控吃女生豆腐

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

《全明星2》采子踩線小春1要求！

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面