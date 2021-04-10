愛妻遇假車禍真擄殺！夫悲慟準備白色小禮服　讓她美美的走





▲黃女丈夫為她準備白色小禮服 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

屏東萬丹鄉29歲曾姓女子慘遭黃男製造假車禍擄走殺害，檢警10日一早解剖釐清死因，新婚僅一年的曾女丈夫神情哀戚、不發一語，他還特別準備一件白色小禮服，就是希望太太能美美的走。

外型長相甜美的曾女，在通訊行上班時認識黃男，黃男追求不成，竟然在今年2月、3月跟蹤騷擾曾女，期間曾女曾經報警，但警方雖已受理，但因黃男與曾女非親故，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡黃嫌，無法申請保護令。

4月8日晚間22時多，曾女騎車回家遭遇車禍後失蹤，就此下落不明，雖在案發後14小時被尋獲，但已成冰冷遺體。警方調查過程中過程，黃嫌因事發前就將手機關機，無法查出其位置，但隔天6時40分，他卻在屏東市民和派出所外徘徊，有警員認出他欲上前拘提時，黃嫌自稱是來投案的，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，甚至還不肯說出曾女下落。

警方出動上百人力地毯式搜索，最後根據曾女最後的手機定位，在黃男住家附近空屋找到曾女遺體。不過，狡猾的黃嫌更出招聲請提審，但火速遭屏東地方法院方駁回。檢察官漏夜偵訊完畢後，認被告涉嫌刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，10日中午院方裁准羈押禁見。





▲黃女丈夫為她準備小禮服 。（圖／記者洪靖宜攝）

檢警會同法醫10日上午9時20分到場解剖以釐清死因，經過約4小時，解剖結束後，檢察官並未多做發言隨即離去。事後檢察官以文字說明表示，已會同法醫完成複驗解剖程序，並採集相關檢體送驗，有關被害人真正致死原因，須待解剖鑑定報告出來後才可認定。

不過，就在解剖完沒多久，曾女的先生與殯葬業者突然走到車子上拿東西。據了解，手上拿的是一件白色小禮服，是特別準備，就是希望太太能夠漂漂亮亮的走，看得出夫妻情深。

時間對我們來說完全沒用！

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