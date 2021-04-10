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快訊／擄殺新婚甜姐兒！　屏東男空屋藏屍遭聲押

▲屏東黃姓男子涉嫌殺人等罪嫌被警方送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東黃姓男子涉嫌殺人等罪嫌被警方送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福、吳世龍／屏東報導

在屏東市通訊行上班的曾姓女子，昨(8)日晚下班後騎機車返回萬丹住處，行經萬丹鄉大昌一號橋附近，遭尾隨的黃姓男子駕駛白色自小客車假車禍衝撞，她人車倒地受傷遭黃男抱上車，民眾見狀報警，屏東警分局緊急通知各所線上警力尋找該自小客車，並會同刑警大隊組成專案小組漏夜偵辦，今(9)日在民和派出所旁發現黃嫌行蹤，他向警方表明「車禍要投案」，但供詞避重就輕，警方則循線找到曾女屍體，將他法辦，檢察官漏夜偵訊完畢後，認被告涉嫌刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，全案仍持續追查偵辦中。

▲屏東黃姓男子涉嫌殺人等罪嫌被警方送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼大批員警尋找曾女下落。

▲屏東黃姓男子涉嫌殺人等罪嫌被警方送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

據了解，死者和先生新婚才一年多，丈夫第一時間得知愛妻死亡，難過到說不出話來。此外，警方找到曾女時已花了14小時，曾女身體無明顯外傷，脖子也沒勒痕，只有腳膝蓋有車禍留下的擦傷，當下聯絡救護車到場，救護員檢查認為明顯死亡；檢警目前懷疑內出血、延誤就醫致死，但確切死因須擇日解剖釐清。

黃男8日晚間涉駕駛自小客車，在萬丹鄉大昌一號橋衝撞曾女（29歲）機車，當下發出很大聲響，路過目擊者發現趕往救援，並打119求助，黃男回應「抱她上車送往就醫」將人抱上車擄走。

警方專案小組為求迅速破案，立即啟動監視器調閱小組，發現黃嫌駕駛白色自小客車於22時40分行經萬丹鄉萬丹路二段與廣安路口，往屏東市區方向行駛，並將車輛棄置在屏東市民學路上。

警方立即通知車主前來說明，車主卻告知車已借給一名黃姓友人(年約55歲)，且不清楚該黃姓男子之去向，於搜尋過程中，黃嫌於今(09)日06時40分自行到民和所投案，僅表示發生車禍，對相關過程避重就輕，且拒不交代曾女行蹤，黃之後還帶警方在縣民公園周邊亂、浪費了1個小時，警方只好將黃帶回警局，再試著溝通仍無效，黃還呼呼大睡。

為尋曾女下落，專案小組漏夜出動200名警力漏夜徹查可能地點，除調閱黃嫌駕駛軌跡與其周遭監視器畫面外，更分區派員清查沿線如公園、水溝、空屋等處搜索，均未發現曾女行蹤，最後於黃嫌住家附近展開地毯式搜索，根據手機定位，於水源路這間空屋中發現曾女，但曾女已無生命跡象。

有關曾女死亡原因及黃嫌涉案動機，因其供詞反覆，仍在釐清當中。訊後依妨害自由、殺人罪將他送辦，檢方以涉殺人罪嫌情節重大等向法院聲押，持續深入追查，釐清案情。

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