新婚甜姐兒慘遭擄殺棄空屋　夫悲慟現身...法醫解剖釐清死因

▲黃女解剖釐清死因，丈夫到場不發一語。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

屏東萬丹鄉驚傳假車禍擄人殺害案，一位黃姓男子因追求不到通訊行上班的29歲曾姓女子，竟然趁她騎車下班時製造假車禍，再把曾女直接抓上車擄走，最後曾女被發現時已經死亡。檢警10日一早解剖釐清死因，新婚僅一年的曾女丈夫也到場，神情哀戚。

▲黃嫌相當狡猾還聲請提審。（圖／記者吳世龍攝）

外型長相甜美的曾女，在通訊行上班時認識黃男，黃男追求不成，竟然在今年2月、3月跟蹤騷擾曾女，期間曾女曾經報警，但警方雖已受理，但因黃男與曾女非親故，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡黃嫌，無法申請保護令。

▲曾女遭擄走殺害。（圖／翻攝臉書）

沒想到4月8日晚間22時多，曾女騎車回家遭遇車禍人更被擄走，就此下落不明，雖在案發後14小時被尋獲，但人已成冰冷遺體。警方尋找黃嫌過程，黃嫌因事發前就將手機關機，無法查出黃嫌位置，但隔天6時40分，他卻在屏東市民和派出所外徘徊，有警員認出他欲上前拘提時，黃嫌自稱是來投案的，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，甚至還不肯說出曾女下落。

警方出動上百人力地毯式搜索，最後根據曾女最後的手機定位，在黃男住家附近空屋找到曾女遺體。不過，狡猾的黃嫌更出招聲請提審，但火速遭屏東地方法院方駁回。檢察官漏夜偵訊完畢後，認被告涉嫌刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，全案仍持續追查偵辦中。

檢方10日上午9時上午會同法醫到屏東殯儀館進行解剖，要釐清曾女死因。才剛新婚不久就發生憾事，曾女丈夫現身時眼眶泛紅，不發一語，神色相當哀戚。