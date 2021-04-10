竟然是妳！與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

▲曾女人溫柔和善，被她服務過的客人都印象深刻。（圖／翻攝臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

屏東萬丹鄉驚傳假車禍擄人殺害案，一位黃姓男子因追求不到通訊行上班的29歲曾姓女子，竟然趁她騎車下班時製造假車禍，再把曾女直接抓上車擄走，最後曾女被發現時已經死亡。檢警10日一早解剖釐清死因，承攬曾女後事的禮儀社李姓殯葬業者見冰冷遺體竟是自己的好朋友，無法接受，感嘆才對她說「下個月再見」，沒想到就此天人永隔。

▲黃女解剖釐清死因，丈夫到場 。（圖／記者洪靖宜攝）

外型長相甜美的曾女，在通訊行上班時認識黃男，黃男追求不成，竟然在今年2月、3月跟蹤騷擾曾女，期間曾女曾經報警，但警方雖已受理，但因黃男與曾女非親故，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡黃嫌，無法申請保護令。

沒想到4月8日晚間22時多，曾女騎車回家遭遇車禍人更被擄走，就此下落不明，雖在案發後14小時被尋獲，但人已成冰冷遺體。警方尋找黃嫌過程，黃嫌因事發前就將手機關機，無法查出黃嫌位置，但隔天6時40分，他卻在屏東市民和派出所外徘徊，有警員認出他欲上前拘提時，黃嫌自稱是來投案的，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，甚至還不肯說出曾女下落。

警方出動上百人力地毯式搜索，最後根據曾女最後的手機定位，在黃男住家附近空屋找到曾女遺體。不過，狡猾的黃嫌更出招聲請提審，但火速遭屏東地方法院方駁回。檢察官漏夜偵訊完畢後，認被告涉嫌刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，10日中午院方裁准羈押禁見。

▲曾女摩托車。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢警會同法醫10日一早到屏東殯儀館解剖以釐清死因，現場一名承攬曾女後事的李姓殯葬業者表示，與黃女是從客人變成朋友，過去黃女是在廣東路上某間門市服務，兩人因處理電信業務結緣，但過一段時間，不見黃女，後來才在別間門市相遇，黃女一眼就認出她，兩人也因此更熟絡，後續繳費或是碰上問題也都只找黃女，上個月才去門市才剛跟她說好：「下個月再來找妳！」，沒想到成為對她說的最後一句話。

▲曾女人溫柔和善，被她服務過的客人都印象深刻。（圖／翻攝臉書）

李姓殯葬業者憶起黃女，她敘述，黃女很乖，人相當有氣質，講話溫柔，工作非常認真，不論遇到任何問題都會盡全力為客人解決，她大讚黃女真的很貼心：「第一次遇到她就覺得怎麼會有這麼美的女孩子」，因此對她印象深刻。

不料昨晚接到通知，一開始不知道也沒想過死者會是黃女，後來看了資料確定身分，她說：「真的很心痛！真的不希望是這種場合見到她」，沒想到明明約好下個月再見，如今卻發生此憾事，李越講越心痛，甚至眼眶泛紅，她也痛批兇嫌實在很可惡。

時間對我們來說完全沒用！

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