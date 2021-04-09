蔡英文參拜大甲媽祖　祈求「雨水媽」保佑台灣風調雨順

▲總統蔡英文參拜大甲媽，祈求保佑台灣風調雨順。（圖／總統府提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖將於9日深夜11時5分起駕，展開9天8夜遶境行程。總統蔡英文下午安排行程前往台中參拜，祈求媽祖保佑台灣風調雨順，也提醒大家做好防疫工作，讓這次的遶境可以平安順利。

蔡英文致詞時表示，很感謝今天能夠來恭送媽祖起駕，去年遶境進香受到疫情影響，延期舉辦，但因為有大家做好防疫，讓活動圓滿成功；她也希望今年大家能像去年一樣，把防疫做好，讓這次遶境活動可以平安順利。

蔡英文說，大甲媽祖的遶境進香是「國家重要民俗」，也是世界知名的宗教活動。在9天8夜的行程當中，能夠看到台灣人的團結，還有互相幫助的熱情，這樣的團結精神，就是台灣能夠克服疫情、讓經濟成長的關鍵，所以不論是遇到什麼樣的困難，台灣人團結一定可以過關。

對於近期缺水問題，蔡英文也表示，政府會全力省水、調度，盡量讓大家的生活不受到影響，祈求有「雨水媽」之稱的大甲媽祖保佑，讓台灣可以風調雨順，缺水的情形能夠趕緊解決。

隨後，廟方安排祈福儀式，蔡英文在祈福天燈上簽名後施放。本次參拜儀式，有總統府資政王茂雄、立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇、立法委員莊競程、陳柏惟、財團法人大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人出席。