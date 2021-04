▲總統蔡英文在推特上發文哀悼英國菲利普親王逝世。(圖/記者宋良義攝)



記者林彥臣/綜合報導

英國菲利普親王(Prince Philip)於4月9日病逝,享耆壽99歲。世界各國政要紛紛發表聲明,表達紀念與哀悼之意。總統蔡英文也在晚間10時左右,在推特發表聲明,對於親王的逝去感同身受。

▲英國菲利普親王(Prince Philip)。(圖/達志影像/美聯社)



蔡英文在推特上轉在英國王室家庭 (RoyalFamily)的推文,並以全英文發表聲明,「我由衷向王室成員表達哀悼,菲力普親王的逝去,在英國與全球都感同身受」。

►sisley全能乳液經典好用~特價4380

My heartfelt condolences go out to the @RoyalFamily on the passing of Prince Philip. His loss will be deeply felt in the UK and across the globe. https://t.co/YlqSEBY1Ym