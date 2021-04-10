快訊／太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保

記者黃彥傑、莊智勝／花蓮報導
台鐵太魯閣50死事故調查出現進展，昨（9日）花蓮地檢署陸續約談10多人到案，包括台鐵工務段長戴金原、副段長林峯正、花蓮工務段施工主任熊德育、花蓮工務段主辦工程司潘堂益、聯合大地安全衛生人員許富財等。經花檢訊問後，認為許富財涉過失致死，今晨裁定30萬元交保；潘堂益、熊德育涉貪汙治罪條例、過失致死等，分別諭令30萬元、15萬元交保候傳；而戴金原、林峯正則無保請回。
▲熊德育妻子今晨5點帶著15萬元現金替丈夫辦理交保。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
記者黃彥傑、莊智勝／花蓮報導
台鐵太魯閣50死事故調查出現進展，昨（9日）花蓮地檢署陸續約談10多人到案，包括台鐵工務段長戴金原、副段長林峯正、花蓮工務段施工主任熊德育、花蓮工務段主辦工程司潘堂益、聯合大地安全衛生人員許富財等。經花檢訊問後，認為許富財涉過失致死，今晨裁定30萬元交保；潘堂益、熊德育涉貪汙治罪條例、過失致死等，分別諭令30萬元、15萬元交保候傳；而戴金原、林峯正則無保請回。
▲熊德育妻子今晨5點帶著15萬元現金替丈夫辦理交保。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響