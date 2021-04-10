快訊／太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保

台鐵太魯閣號事故釀50死，外界高度關注蔡英文政府的改革決心。不過，國民黨9日揭露，行政院長蘇貞昌上任後，共召開過110次行政院院會，關於台鐵安全的相關議題，從來沒有列入院會報告事項或討論事項，「完全證明蘇貞昌根本不在乎台鐵的行車安全」、「蘇貞昌還想置身事外？」