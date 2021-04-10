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病毒變異打疫苗仍有效？　陸專家：針不會白打

 ▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸政府加強宣導呼籲全民施打疫苗，不少民眾內心對疫苗產生疑問，例如，國產新冠病毒疫苗保護期多長，保護期是否只有半年、病毒變異疫苗是否還有用等。對此，中國疾控中心研究員邵一鳴也特地回應， 只要打疫苗一定有半年有效期，就也會建立基礎免疫力，即使病毒變異，疫苗也不會白打了。

邵一鳴表示，所謂半年保護期只是說一部分人半年後中和抗體會下降，這部分人擁有低的中和抗體，如果一旦被病毒感染，大量記憶細胞會被喚醒，產生免疫力。 「這跟從來沒打過疫苗的人的免疫力是不一樣的。」

中國疾病預防控制中心副主任、研究員馮子健表示，目前，我們在疫苗保護期、持久性這方面的數據都不夠充分，這是因為從疫苗實驗到上市也就半年左右的時間，能夠供我們觀察的時間並不長。 從現在的數據來看，大陸上市疫苗的保護時間至少可以有半年。 「是否還會更長？ 這需要進一步觀察。」

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲中國大陸力拚新冠疫苗接種施打率。（圖／CFP）

針對變異病毒問題疫苗是否可以應對？邵一鳴回應，現有變異株只能部分降低疫苗的保護效率，「我們看到的保護效率下降一般是針對輕症病例，對重症病例的保護效率還是比較高的。 」

邵一鳴介紹，接種新冠病毒疫苗，會為接種者建立對新冠病毒的基礎免疫力，假如有一天病毒變異超出疫苗現有的控制範圍，之前的針也不會白打。

邵一鳴等大陸業內專家呼籲，「目前全球新冠肺炎疫情主要流行地區的毒株變異仍未超出可控範圍，應儘快大規模接種疫苗，構建起更強大的群體免疫屏障，同時也可以降低病毒變異的速度，最終儘早遏制住疫情。」

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