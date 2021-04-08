▲新北板橋轉運站正式營運，銜接4鐵提升轉乘方便性。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜8日上午主持「新北板橋轉運站」啟用典禮。侯友宜表示，經過將近三周的試營運，測試車輛進出動線、停車秩序、乘客月台上下車及購票的便利性等，交通局更廣納民眾的意見和批評指教，最後再經專家學者的履勘，確認完成改善，新北板橋轉運站從今天起將提供更優質、更舒適、更便捷的大眾運輸服務。

侯友宜同時宣布捷運環狀線板橋站土地開發案預計2021年底將公告徵求投資人，投資金額預估達25億元，順利徵得投資人後，可於2023年開工；開發完成後，可望挹注捷運建設的自償性經費約7.4億元，帶動新板特區的建設發展。

▲板橋轉運站內車道拓寬至3線道，並設有中控室監管場站CCTV及轉運站即時車輛進出情況，以確保人車安全。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，新北板橋轉運站匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等6家計16條中長程客運路線，每年發車約12萬車次、年載量超過164萬人次；轉運站一樓平面規劃有15席候車月臺、6座售票窗口以及旅客服務中心，還有便利商店、無障礙廁所及哺乳室。

林詩欽表示，二樓是旅客休息區，三樓就是捷運環狀線板橋站，能輕鬆轉乘捷運環狀線、板南線及高鐵、台鐵，非常方便；轉運站內車道拓寬至3線道，並設有中控室監管場站CCTV及轉運站即時車輛進出情況，以確保人車安全。

交通局長鍾鳴時說，為提供最佳服務，讓轉運站發揮大眾運輸最大效益，因此在近三周的試營運期間，交通局傾聽各界民意，並邀集專家學者進行履勘，並一一確認完成改善；交通局也提醒乘客進站及搭車均需戴口罩並勤洗手做好防疫措施，各月台並有體溫偵測儀量測體溫，以安心搭乘。

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