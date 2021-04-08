麥寮高中排球隊「封王遊街」　鄉親沿途放鞭炮分享喜悅

▲麥寮高中排球隊、教練團分乘11輛吉普車從學校出發，先到拱範宮祈福，再到鄉內各村落接受鄉親喝采。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮高中國中部、高中部排球隊創下校史記錄，在今年國、高中甲級排球比賽拿下冠軍、季軍，今（8）日下午舉辦封王遊行，沿途鄉親燃放鞭炮慶賀，簇擁盛讚「麥寮之光」。麥寮公所、鄉代會籌備遊行與鄉親分享榮耀，晚間也準備慶功宴祝賀排球隊優異表現。

麥寮高中國中部排球隊在四強賽險勝雲林縣馬光國中，冠亞軍戰再以直落三擊敗對手新園國中，拿下隊史首座全國甲級聯賽冠軍；高中部則在季軍戰擊敗排球強豪豐原高商，拿下季軍。

今日下午3點多，麥寮高中排球隊、教練團分乘11輛吉普車從麥寮高大門口出發，先到國定古蹟麥寮拱範宮拜媽祖祈福，再循線至麥寮鄉內各村落接受鄉親喝采，沿途不少鄉親及店家準備鞭炮一同慶祝，分享封王喜悅。

▲雲林縣麥寮高中國中部、高中部排球隊創下校史記錄，在今年國、高中甲級排球比賽拿下冠軍、季軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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