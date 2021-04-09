桃機4樓「公主抱」重摔妻子險死　狠夫獲減刑僅判2年半

▲陸籍萬姓男子於2019年3月18日凌晨在桃園機場與張姓妻子起爭執，竟怒而將張妻從4樓以公主抱方式重摔至1樓險死，事後萬男被送醫治療。（資料照／記者陳以昇拍攝）

記者沈繼昌／桃園報導

大陸裔美籍萬姓男子2019年3月欲返回美國，桃園機場準備搭機時，因與張姓妻子起爭執，萬男竟以公主抱方式將張女抱起，從4樓重摔至1樓處，隨後萬男也跳下，2人都分別受傷送醫，事後萬男被依殺人未遂罪嫌起訴，桃園地院合議庭審酌，萬經過兩度經精神鑑定確認罹患思覺失調症，且無前科予以減刑，依家暴殺人未遂罪判處2年6年，並諭知刑執行完畢後驅逐出境，本案還可上訴。

檢警調查，32歲大陸裔美籍萬姓男子，2019年3月18日凌晨到桃園機場欲購機票返美，張姓妻子則到桃園機場第二航廈企圖攔阻，夫妻在航廈內爭吵後，萬男仍持行李欲返美，2人在出境大廳爭執不斷，萬男竟在3樓樓梯平台上以公主抱方式將張妻往1樓重摔，萬男隨後也跳下，導致張女下頷骨粉碎性骨折、顏面撕裂傷、左髕骨骨折等重傷害，萬男也有肋骨骨折、脊椎受傷，其中張女緊急治療17天才倖免於死。

桃檢後來將萬男依家暴殺人未遂罪起訴，萬男被航警局移送桃檢偵訊時，萬還一度抗拒出院，甚至揚言「他是美國公民，要當時的美國總統川普救他」等語，檢方移審桃園地院後，法官因萬男居無定所且有逃亡之虞，羈押在桃園看守所。

法官認為，萬男在桃園國際機場約4樓高度，將妻子抱起來拋下1樓，經過2次精神鑑定，判定其行為時受思覺失調症影響，導致影響其辨識而行為能力有顯著降低，考量其無前科，且2歲時隨父母至美國定居，並有美國柏克萊大學畢業等高學歷，萬在審理時強調，希望能早日返回美國，法官合議庭衡量依刑法第19條予以減刑，審結依家暴殺人未遂罪判處2年6月有期徒刑，並諭知刑之執行完畢後驅逐出境，還可上訴。

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