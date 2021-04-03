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阿公想念阿嬤「凝視→吻遺照」！4格畫面炸催淚彈　萬人：今生足矣

▲▼目睹阿公凝視阿嬤遺照拭淚（圖／翻攝爆廢1公社）

▲阿公爆淚凝視妻子照片，後方視角讓人動容！（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

世界上有一種愛情，叫白頭偕老，也有一種悲痛，叫陰陽相隔！最近網友瘋傳一張「睹物思人」4格照片，只見一名阿公依依不捨拿著妻子遺照，似乎無法接受老伴比自己早一步先走的事實，椎心之痛的畫面曝光後，引發萬人淚崩，「這位伯伯的心一定很孤單，也很疼！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》轉貼一張4格照片，只見一名孤獨老翁坐在漆黑的屋內，深情款款看著亡妻的黑白照，頓時睹物思人，接著不自覺掉下男兒淚，最後還激動親吻遺照。

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與愛人天人永隔的揪心畫面，讓原PO看了也內心五味雜成，接著不捨直呼「我不知道怎麼下標題...左上凝視、左下擦淚、右上抱照片睡、右下親吻，有愛一生都不夠！」

事實上，這張深情獻吻一幕，2020年9月就在網路瘋傳，不過來源不可考，而爆廢引發2萬多名網友感動淚喊，「餘生都想妳」、「超大顆洋蔥，感人的真愛」、「一生懸念所愛的人」、「得此真愛，今生足矣」、「光看照片都想哭了」、「先走的比較幸福」。

▲▼目睹阿公凝視阿嬤遺照拭淚（圖／翻攝爆廢1公社）

▲網友也深有同感！（圖／翻攝爆廢1公社）

留言串也釣出過來人淚訴，「這讓我想起當初外婆去世的時候，我外公竟然一夜白髮，整晚沒睡，腳邊全是他抽掉的菸屁股，一段愛，一輩子，值得」、「當初我大阿姨就是每天晚上在陽台，抱著我媽媽的遺照哭，跟祂說話」、「以前阿嬤還沒回去時，偶爾也會聽到阿嬤在房間哭，說什麼老欸，怎樣怎樣的...不過他們倆現在已經在一起了」。

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