姊弟戀發現他有女閨蜜　2度密告警政署長「毒女情敵真相」遭反噬

▲林姓女子2019年2月發現男友與游姓女子過從甚密，心生不滿竟透過網路兩度匿名向警政署長電子信箱亂檢舉游女販毒吸毒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子與小15歲陳姓男友交往，不滿游姓女子與陳男過從甚密，憤而以匿名方式羅織游女販毒吸毒，兩度向警政署長電子信箱檢舉，案經警政署轉桃園市警局偵辦，後來查出游女根本沒有用毒前科紀錄，身體也未驗出毒品反應，游女事後發現遭誣告憤而提告；林女事後坦承誣告，檢方9日偵結依誣告罪嫌將林女起訴。

檢警調查，57歲的林姓女子與小15歲得陳姓男子交往，後來發現游姓女子與陳男交往過密，竟心生不滿，多次透過Line向游女嗆聲，前年2月16日凌晨零時許，在其住處透過「路人掃毒」、「掃毒者」等匿名，向警政署署長電子信箱檢舉游女施用與販賣毒品等情事，還留下游女手機電話與住址等資料，甚至指稱游女住處附近有許多不良分子聚集在某公廟附近，建議警方加強巡邏等語。

警政署接獲檢舉信件後轉桃園市警局追查，對游女進行調查，卻查無涉嫌毒品等犯罪情事，身體也無毒品反應等具體事實，游女因而提告林女涉嫌誣告。

林女在偵訊時坦承犯行，游女則提供林女與其之間的Line訊息對話紀錄截圖之事實，並指證林女與她之間有糾紛之事實佐證，警方也查出林女發送檢舉信函網址與其所住社區相符等事證，檢方認為證據確鑿，偵結依誣告罪嫌將林女提起公訴。

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