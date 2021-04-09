　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

姊弟戀發現他有女閨蜜　2度密告警政署長「毒女情敵真相」遭反噬

▲桃園市林姓女子2019年2月間發現男友與游姓女子過從甚密，新生不滿竟透過網路兩度匿名向警政署長信箱檢舉游女販毒與吸毒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林姓女子2019年2月發現男友與游姓女子過從甚密，心生不滿竟透過網路兩度匿名向警政署長電子信箱亂檢舉游女販毒吸毒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子與小15歲陳姓男友交往，不滿游姓女子與陳男過從甚密，憤而以匿名方式羅織游女販毒吸毒，兩度向警政署長電子信箱檢舉，案經警政署轉桃園市警局偵辦，後來查出游女根本沒有用毒前科紀錄，身體也未驗出毒品反應，游女事後發現遭誣告憤而提告；林女事後坦承誣告，檢方9日偵結依誣告罪嫌將林女起訴。

檢警調查，57歲的林姓女子與小15歲得陳姓男子交往，後來發現游姓女子與陳男交往過密，竟心生不滿，多次透過Line向游女嗆聲，前年2月16日凌晨零時許，在其住處透過「路人掃毒」、「掃毒者」等匿名，向警政署署長電子信箱檢舉游女施用與販賣毒品等情事，還留下游女手機電話與住址等資料，甚至指稱游女住處附近有許多不良分子聚集在某公廟附近，建議警方加強巡邏等語。

警政署接獲檢舉信件後轉桃園市警局追查，對游女進行調查，卻查無涉嫌毒品等犯罪情事，身體也無毒品反應等具體事實，游女因而提告林女涉嫌誣告。

林女在偵訊時坦承犯行，游女則提供林女與其之間的Line訊息對話紀錄截圖之事實，並指證林女與她之間有糾紛之事實佐證，警方也查出林女發送檢舉信函網址與其所住社區相符等事證，檢方認為證據確鑿，偵結依誣告罪嫌將林女提起公訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►撞飛騎士裝熱心民眾還滅證...延遲送醫致死！無良3男被起訴

►人妻想分手小王抓狂！　嗆「讓妳死+裸照貼臉書」下場慘

►約女網友回家「強行告白」　2度襲胸摸下身！她急逃他完蛋了

ET快訊
短裙妹客運睡翻！「A字開腿」佔2位　他一轉頭尷尬
富邦大董蔡明忠捲入TBC交易案　金管會：已在查海外金流
快訊／2司機五股交流道上演「地板動作」　網嚇：要打去練舞室打
29歲甜姐兒才新婚！屏東變態男等她下班擄走殺害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恆春鎮代盧榮士驚傳陳屍車內　疑久病厭世留遺書輕生

「捲入三角戀」三重男遭擄上車刺屁屁丟包　警10小時逮回4煞

第四台收費直存私帳　「聯維寶福」董座夫妻涉吞1.3億遭約談

姊弟戀發現他有女閨蜜　2度密告警政署長「毒女情敵真相」遭反噬

搶修進度曝光！已鋪軌完成…拚18:00前「崇德、和仁站」來回測試

快訊／2司機交流道上演「地板動作」　網友嚇壞：要打去練舞室打

快訊／台南易通圓科技「變電箱爆炸」！1男全身50%燒燙傷

2月性騷3月尾隨！屏東變態男等她下班　新婚甜姐兒慘遭殺害

快訊／中山高北上花壇路段火燒車　車陣一度回堵6公里

向心、龔青禁出境！洗錢買信義3豪宅起訴　共諜案影響大選續偵辦

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

恆春鎮代盧榮士驚傳陳屍車內　疑久病厭世留遺書輕生

「捲入三角戀」三重男遭擄上車刺屁屁丟包　警10小時逮回4煞

第四台收費直存私帳　「聯維寶福」董座夫妻涉吞1.3億遭約談

姊弟戀發現他有女閨蜜　2度密告警政署長「毒女情敵真相」遭反噬

搶修進度曝光！已鋪軌完成…拚18:00前「崇德、和仁站」來回測試

快訊／2司機交流道上演「地板動作」　網友嚇壞：要打去練舞室打

快訊／台南易通圓科技「變電箱爆炸」！1男全身50%燒燙傷

2月性騷3月尾隨！屏東變態男等她下班　新婚甜姐兒慘遭殺害

快訊／中山高北上花壇路段火燒車　車陣一度回堵6公里

向心、龔青禁出境！洗錢買信義3豪宅起訴　共諜案影響大選續偵辦

理財周刊／科技供應鏈頻漲價　距離通膨還有多遠

大陸50城第一季賣地金額年增26%　刷新歷史紀錄

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心髒病　真相揭曉網傻眼

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

全中運開戰！台東代表隊465高手出征　饒慶鈴授旗：爭取最高榮譽

統一主戰二壘林靖凱賽前傳傷情　臨時換楊家維先發

台股創高類股輪動加速　分析師：聚焦半導體、傳產、金融類股

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告完成後3天就發交各部會執行

恆春鎮代盧榮士驚傳陳屍車內　疑久病厭世留遺書輕生

挑食螳螂蝦洞裡探頭尋找獵物！　一拳打暈垃圾魚...不好吃秒亂扔

社會熱門新聞

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

即／屏東女遭擄走殺害　陳屍萬丹民宅

即／29歲女騎士遭殺害身亡　嫌犯落網

女騎士閃躲「違停Uber」…遭砂石車輾爆頭！

快訊／台南客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

76行者數十名修復師手遭割刺　遺體玻璃深扎須清除

即／高雄水泥預拌車「刷爆整排隔音牆」

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

來不及交還！家屬安慰1句讓修復師哭了

男疑追求不成！假車禍擄殺通訊行甜姐兒再棄屍

全裸女屍「舌頭外吐」藏床板...26男女滾床嚇傻

即／施工主任熊德育遭約談

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

更多熱門

相關新聞

找我請大力ㄑ一ㄠ門！警照辦扣口交糖毒品

找我請大力ㄑ一ㄠ門！警照辦扣口交糖毒品

販售毒品又見新招！高雄市警察局少年警察隊日前執行網路巡邏，發現2名男子用通訊軟體方式以外送毒咖啡包主打「到府自取」的優惠折扣來吸引買家，高市警察少年隊三月中旬持搜索票，利用黃、陳2人外出購買毒品返家時攻堅，當場逮捕現場7人，並查獲二、三級毒品咖啡包共286包市值約10多萬元，全案依法送辦。

即／懷疑男友出軌！女一刀剪斷命根丟馬桶沖掉

即／懷疑男友出軌！女一刀剪斷命根丟馬桶沖掉

即／高雄女14樓墜落砸凹車　送醫搶救

即／高雄女14樓墜落砸凹車　送醫搶救

「大奶妹回來囉」有玄機　兄弟販毒遭逮

「大奶妹回來囉」有玄機　兄弟販毒遭逮

長裙妹山區駕車撞電桿慘翻　網：重機逼車害的？

長裙妹山區駕車撞電桿慘翻　網：重機逼車害的？

關鍵字：

女子情敵誣告販毒

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面