　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園機場獲國際機場協會(ACI)雙殊榮　總座：世界肯定台灣防疫

▲▼ 桃園國際機場防疫計畫備受肯定。

▲入境旅客在搭乘桃園機場防疫計車前皆須先經過嚴謹的清消程序。

圖、文／桃園國際機場提供

國際機場協會(Airports Council International, ACI) 2021年3月31日召開第16屆亞太區域年會，桃園機場公司總經理獲選擔任ACI理事；而4月7日桃園國際機場也獲得ACI頒「機場健康認證計畫(Airport Health Accreditation programme, AHA)」證書。接連兩項榮譽見證桃園機場的專業經營及打造健康安全旅行環境的努力，受到國際社會肯定。

▼機場公司在國門嚴謹落實防疫清消，營造讓旅客與工作同仁安心的環境。

▲▼ 桃園國際機場防疫計畫備受肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼桃園機場同仁以最嚴謹的態度執行每日的清消防疫工作。

▲▼ 桃園國際機場防疫計畫備受肯定。

新任ACI亞太區理事的機場公司總經理但昭璧感謝國際航空業界對桃園機場的肯定，期望未來與各國機場分享管理策略及防疫經驗，共同提供旅客安全、舒適的旅行環境。但昭璧表示，全球機場都面臨防疫的嚴峻挑戰，桃園機場公司身為國門第一線，秉持著最嚴謹態度執行防疫，營造一個讓旅客與民眾放心、讓工作同仁安心的環境。

7日桃園機場獲頒的AHA「機場健康認證」，代表ACI對於桃園機場整體發展及防疫工作的肯定，是對於機場公司及機場服務大聯盟夥伴莫大的鼓勵。AHA計畫為國際機場協會（ACI）依據國際民航組織（ICAO）「航空業復原專案小組建議事項」所訂之檢驗機制，目的在於評估機場所採取的防疫措施能夠符合該協會「航空業復原與重新啟動指引」以及國際民航組織之標準。

本屆國際機場協會亞太區域年會以視訊召開，邀請會員代表與航空領域之專業經理人交流發展趨勢，並宣布新任理事選舉結果。桃園機場公司總經理但昭璧獲選為新任五位理事之一，代表國際航空運輸業界對於桃園機場的肯定，同時也提升桃園機場的國際能見度。

▼桃園機場在全球疫情期間採取最高規格防疫清消，努力打造健康安全旅行環境。

▲▼ 桃園國際機場防疫計畫備受肯定。

▼AHA機場健康認證計畫證書。

▲▼ 桃園國際機場防疫計畫備受肯定。

ET快訊
蕭彤雯罹癌術後「每天走萬步復健」　24天見成果哭了
快訊／「房地合一2.0」三讀通過！7月上路　2年內賣房課45
快訊／家人扛300萬現金辦交保！　「黑猴」不發一語快閃
習近平最關注「台灣、台灣、台灣」　日經：王毅此舉露餡了！
長賜號不准走！埃及堅持「船東賠錢」才放行　天價280億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

魏海敏13歲就登台、50年後首度演自己！鏡頭魔術師打造舞台震撼畫面

首屆「中國信託當代繪畫獎」祭200萬獎金　6月徵件起跑

學測個人申請像賭博！　教團籲「級分數應30級分、志願數要增加」

家屬留言致謝打氣！林佳龍暖回：連3天探望你們就像一家人了

四月颱2路徑機率最高！5月降雨仍偏少「要有長期抗旱準備」

她騎機車後輪突爆炸！車行檢查「胎紋全磨光」　最重恐被註銷牌照

桃園機場獲國際機場協會(ACI)雙殊榮　總座：世界肯定台灣防疫

帛琉泡泡反應冷！他籲推「旅遊版自主健康管理」　這2件事應放寬

「雞排要切？」客人跳針3次高八度回1字　老闆娘傻眼比剪刀手

工會籲新自強號改開西線！台鐵「北高直達」早鳥票505元

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

魏海敏13歲就登台、50年後首度演自己！鏡頭魔術師打造舞台震撼畫面

首屆「中國信託當代繪畫獎」祭200萬獎金　6月徵件起跑

學測個人申請像賭博！　教團籲「級分數應30級分、志願數要增加」

家屬留言致謝打氣！林佳龍暖回：連3天探望你們就像一家人了

四月颱2路徑機率最高！5月降雨仍偏少「要有長期抗旱準備」

她騎機車後輪突爆炸！車行檢查「胎紋全磨光」　最重恐被註銷牌照

桃園機場獲國際機場協會(ACI)雙殊榮　總座：世界肯定台灣防疫

帛琉泡泡反應冷！他籲推「旅遊版自主健康管理」　這2件事應放寬

「雞排要切？」客人跳針3次高八度回1字　老闆娘傻眼比剪刀手

工會籲新自強號改開西線！台鐵「北高直達」早鳥票505元

華視新聞上架CH52　124.5萬收視戶最快4月16日看到

柴犬揹煩人猴「氣到咪咪貓貓」超嫌棄　下秒轉身開咬：給我下來！

台鐵出軌》苦苓／台鐵真的沒救了嗎？

黑心廠商拿新標案　柯文哲拍桌爆氣完再怨司法效率差

東光國小幼兒園東港警分局參訪　小小波麗士初體驗超興奮

湖人主力又傷！庫茲馬小腿拉傷　靈活抓猛回歸砍15+12仍不敵熱火

房地合一2.0三讀通過　業者曝投資客心態：忍過陣痛期就好

獨／《飢餓遊戲》選女主「戰到剩3人」　楊繡惠慌了：我很怕被選上

綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝　鄰居驚訝：爸爸人很好

林長清300萬交保！弟弟抱不平：他不是故意把「阿好」藏起來

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

錄取台積電後被原公司慰留　他想反悔被罵翻：絕對黑掉！

半筋半肉牛肉麵25元　餐廳曝光竟是連鎖店

都市傳說成真！高雄夜市牛排麵換5顆蛋

女友看電影「緊靠隔壁坐」！2小時被大眼男把走

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

4學生當街乞討！箱子寫「救救曠課兒」網怒了

傳太魯閣司機收告警　台鐵回應了

快訊／臉書「現主時」當機

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

快訊／賓士駕駛疑酒駕撞木柵電箱！傳巨響…周圍瞬間停電

不給課金！孩咒父母「快往生」　網全搖頭

更多熱門

相關新聞

COVAX首批20萬劑AZ疫苗　今晨抵台

COVAX首批20萬劑AZ疫苗　今晨抵台

首批來自COVAX的19.92萬劑AZ疫苗，今天清晨運抵桃園國際機場，航警也前往機坪戒護，經海關人員機邊驗放後將送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，疫苗檢驗封緘小組也會啟動整備作業。

影／陳時中林佳龍機場擊肘送行　帛琉總統大讚防疫

影／陳時中林佳龍機場擊肘送行　帛琉總統大讚防疫

桃機第三航廈土建工程終於決標！

桃機第三航廈土建工程終於決標！

桃機工程崩塌活埋3工人　包商錯各賠900萬緩起訴

桃機工程崩塌活埋3工人　包商錯各賠900萬緩起訴

桃機三航廈的設計弊病

桃機三航廈的設計弊病

關鍵字：

桃機桃園國際機場

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

高雄新Outlet「skmpark」明年開

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

洗菜膝蓋韌帶斷裂！痛到發抖「像被揍爛」

上海美女翻譯一開口　驚艷柬埔寨國王

快訊／台南客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

9位太魯閣罹難者「信用卡購票」　總計獲賠逾1.5億！

來不及交還！家屬安慰1句讓修復師哭了

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面