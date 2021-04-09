桃園機場獲國際機場協會(ACI)雙殊榮　總座：世界肯定台灣防疫

▲入境旅客在搭乘桃園機場防疫計車前皆須先經過嚴謹的清消程序。

圖、文／桃園國際機場提供



國際機場協會(Airports Council International, ACI) 2021年3月31日召開第16屆亞太區域年會，桃園機場公司總經理獲選擔任ACI理事；而4月7日桃園國際機場也獲得ACI頒「機場健康認證計畫(Airport Health Accreditation programme, AHA)」證書。接連兩項榮譽見證桃園機場的專業經營及打造健康安全旅行環境的努力，受到國際社會肯定。

▼機場公司在國門嚴謹落實防疫清消，營造讓旅客與工作同仁安心的環境。

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▼桃園機場同仁以最嚴謹的態度執行每日的清消防疫工作。







新任ACI亞太區理事的機場公司總經理但昭璧感謝國際航空業界對桃園機場的肯定，期望未來與各國機場分享管理策略及防疫經驗，共同提供旅客安全、舒適的旅行環境。但昭璧表示，全球機場都面臨防疫的嚴峻挑戰，桃園機場公司身為國門第一線，秉持著最嚴謹態度執行防疫，營造一個讓旅客與民眾放心、讓工作同仁安心的環境。



7日桃園機場獲頒的AHA「機場健康認證」，代表ACI對於桃園機場整體發展及防疫工作的肯定，是對於機場公司及機場服務大聯盟夥伴莫大的鼓勵。AHA計畫為國際機場協會（ACI）依據國際民航組織（ICAO）「航空業復原專案小組建議事項」所訂之檢驗機制，目的在於評估機場所採取的防疫措施能夠符合該協會「航空業復原與重新啟動指引」以及國際民航組織之標準。



本屆國際機場協會亞太區域年會以視訊召開，邀請會員代表與航空領域之專業經理人交流發展趨勢，並宣布新任理事選舉結果。桃園機場公司總經理但昭璧獲選為新任五位理事之一，代表國際航空運輸業界對於桃園機場的肯定，同時也提升桃園機場的國際能見度。

▼桃園機場在全球疫情期間採取最高規格防疫清消，努力打造健康安全旅行環境。

▼AHA機場健康認證計畫證書。