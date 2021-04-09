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2021全台首學課程博覽會南女熱鬧開催　黃偉哲請全國師生前來華山論劍

▲第3屆全台首學課程博覽會4月24日上午9時，在國立台南女中舉行，市長黃偉哲宣布將承續去年「線上直播」模式進行，開設42門課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第3屆全台首學課程博覽會4月24日上午9時，將在國立台南女中舉行，市長黃偉哲宣布將承續去年「線上直播」模式進行，開設42門課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第3屆全台首學課程博覽會4月24日上午9時，在國立台南女中舉行，台南市長黃偉哲9日特別出席「2021全台首學課程博覽會讓世界更美好」記者會，正式宣布將承續去年「線上直播」模式進行，開設42門課程。

▲第3屆全台首學課程博覽會4月24日上午9時，在國立台南女中舉行，市長黃偉哲宣布將承續去年「線上直播」模式進行，開設42門課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，也呼應大家的需求，規劃現場亮點教師現身說課11場、教學成果互動展示超過60攤，以及15組學生現場發表學習成果，以顯示台南結合厚實的人文底蘊所展現的教學軟實力。

▲第3屆全台首學課程博覽會4月24日上午9時，在國立台南女中舉行，市長黃偉哲宣布將承續去年「線上直播」模式進行，開設42門課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，由台南市創辦已邁入第3年的「全台首學課程博覽會」，在全國已經頗具口碑好評，相較其他縣市辦理的課程博覽會偏向靜態活動，台南則是動靜型態並行，充滿了活力，更加吸引人，各校各展神通，把課程博覽會變成了宛如課程高峰會好似華山論劍，大家互相觀摩彼此的課程特色，教學相長。

▲第3屆全台首學課程博覽會4月24日上午9時，在國立台南女中舉行，市長黃偉哲宣布將承續去年「線上直播」模式進行，開設42門課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，除了課程博覽會，再配合教育局積極推動的布可星球，讓學生養成喜愛閱讀的習慣，進而學習新知，因此，台南市今年參加閱讀磐石獎的全國評比，總共有五所學校獲獎，在全國與六都的評比都位居第二名，擁有非常好的成績，這與課程博覽會是相輔相成的結果。

▲第3屆全台首學課程博覽會4月24日上午9時，在國立台南女中舉行，市長黃偉哲宣布將承續去年「線上直播」模式進行，開設42門課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，台南市在新課綱的推動，強調在地課程也要有「國際思維」，以達成BASIC五力中的「全球溝通力」（Communication in the global world），今年的課程博覽會課程呈現都會強調各校如何將課程延伸到社會環境，例如保東國小張茵倩校長率領小學生以鳳梨繪本，以展現「旺見未來」，大灣高中學生透過英語講述台灣價值等等，在許多課程中都能看到師生如何共同發現問題、思考解決策略，最後以實際行動，讓自己所處的環境變得更美好。

▲第3屆全台首學課程博覽會4月24日上午9時，在國立台南女中舉行，市長黃偉哲宣布將承續去年「線上直播」模式進行，開設42門課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

繼去年邀請唐鳳政委進行「台灣社會創新發展趨勢－對教育的啟示」專題演講後，今年也邀請重量級貴賓－前副總統陳建仁以「立足台灣‧放眼天下－教育人應有的國際思維」為題發表演說，並接受現場提問。此外，也將邀請去年線上直播第一名的彭遠芬老師一起探討課程博覽會的意義。

▲第3屆全台首學課程博覽會4月24日上午9時，在國立台南女中舉行，市長黃偉哲宣布將承續去年「線上直播」模式進行，開設42門課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為響應初夏的台南風情，教育局也選擇以在地水果鳳梨做為紀念品，凡參與本屆博覽會集滿20個章包含攤位、易拉展、現場教師說課、學生發表等，排名前888名的民眾可兌換一顆鳳梨。此外，還有抽獎活動，報名網址請至https://reurl.cc/dVA5ak
活動詳情請至博覽會首頁http://www2.tn.edu.tw/tncourse2021/


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