龜仔港大排周邊有牛糞及田地遭人堆置土石方　黃偉哲：強力稽查發締展現行動力

▲台南市長黃偉哲受理民眾陳情，指柳營區龜仔港大排周遭畜牧場未妥善處理牛糞及田地遭人堆置土石方，導致龜仔港大排水質污染嚴重，馬上指示聯合稽查取締。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲近日受理民眾陳情，指台南市柳營區龜仔港大排周遭畜牧場未妥善處理牛糞及田地遭人堆置土石方，導致龜仔港大排水質污染嚴重，黃偉哲指示南市府農業局、環保局、水利局、地政局、柳營區公所場聯合稽查取締。

市府指出，過程中發現龜仔港旁田地遭人傾倒堆置土方，環保局將依未經許可堆置土方逕予告發處分，展現政府傾聽民意，積極照顧民眾生活的行動力。

台南市長黃偉哲表示，龜仔港大排流經柳營、六甲與下營等行政區，大排兩側畜牧產業發達，民眾耳熟能詳的八翁酪農區也是位於其中，發達的畜牧產業也該有應盡的責任，隨著智能智慧化的發展，畜牧場從強調產業發展逐步轉型兼顧友善環境與環保規範等多元面向，力求朝向現代化的畜牧場經營。

受理民眾陳情後，市長黃偉哲立即指示市府組成跨局處聯合稽查，從法規面嚴格要求業者遵守各項規範，同時展現政府傾聽民意，積極照顧民眾生活的行動力。

台南市政府水利局表示，龜仔港大排已完成右岸護岸背水堤整治及持續辦理內水治理，可避免酪農區受大排外水威脅。經初步巡檢，牛糞淤積長約200公尺，將視淤積情形及治理計畫於4月底前完成清淤，藉以改善排水及達成良善親水環境。

農業局指出，聯合稽查於民眾陳情的地點辦理現勘，過程中發現龜仔港旁田地遭人傾倒堆置土方，環保局將依未經許可堆置土方逕予告發處分，地政局則依《區域計畫法》查處。另針對畜牧場牛糞污染大排則做成下列結論：1、水利局將加強河道巡檢及加強清淤。2、環保局將積極稽查區域內畜牧場，以源頭減廢為首要目的。3、農業局、畜試所污染防治輔導團隊與柳營區公所，就已受陳情與環保稽查的畜牧場加強輔導污染防治工作。

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