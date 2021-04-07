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世界歷史都市聯盟電子報專文介紹　黃偉哲：疫情封鎖下台南發起城市文宣展　

▲全球擁有１百多個會員城市的「世界歷史都市聯盟」，在3月份出刊的聯盟電子報中，專文介紹由台南市發起的嶄新交流模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全球擁有１百多個會員城市的「世界歷史都市聯盟」，在3月份出刊的聯盟電子報中，專文介紹由台南市發起的嶄新交流模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠疫情讓國際往來幾乎停擺，台南市長黃偉哲，首創跟日本地方城市合作「城市文宣展」，透過相互寄送文宣，在對方城市圖書館等公共空間展示，讓當地民眾藉此認識不同外國城市，而在全球擁有１百多個會員城市的「世界歷史都市聯盟」，在3月份出刊的聯盟電子報中，專文介紹由台南市發起的嶄新交流模式。

▲全球擁有１百多個會員城市的「世界歷史都市聯盟」，在3月份出刊的聯盟電子報中，專文介紹由台南市發起的嶄新交流模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，疫情下無法派人出國行銷，跟其他城市合作辦理城市文宣展的話，就只需負擔寄出文宣資料給對方的運費，並在自己的城市尋找適合的場地展出對方城市寄來的文宣即可，人員不用出國，既節省經費又能達到城市宣傳的效果，CP值很高。

▲全球擁有１百多個會員城市的「世界歷史都市聯盟」，在3月份出刊的聯盟電子報中，專文介紹由台南市發起的嶄新交流模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也提到推動這項活動的意義，是為了在疫情期間跟既有的友誼城市保持聯繫，同時跟新的朋友開展交流。更重要的是，台南的歷史文化能被千里之外的人們認識，讓他們在疫情封鎖期間仍能享有豐富的心靈之旅。

▲全球擁有１百多個會員城市的「世界歷史都市聯盟」，在3月份出刊的聯盟電子報中，專文介紹由台南市發起的嶄新交流模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從開始推動至今，獲得很多日本城市的友善回應，合作城市數量持續增加中，台南市陸續在市府辦公大樓及市內多個圖書館舉辦包括京都市、鐮倉市、滋賀縣等20多個城市的文宣展，這同時也代表著，在日本20多個城市的公共空間，都可以拿到台南的文宣！

▲全球擁有１百多個會員城市的「世界歷史都市聯盟」，在3月份出刊的聯盟電子報中，專文介紹由台南市發起的嶄新交流模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了基本的文宣展示外，也能藉由舉辦交流座談會，讓展覽更加多元豐富，以合作城市京都市為例，就在舉辦文宣展期間，在該市國際交流中心舉辦了座談會，由台南市對日事務諮詢顧問阿部真行先生透過視訊跟京都市民介紹台南。

世界歷史都市聯盟在1987年成立，總部設於京都市，目前在全球有121個會員城市，分布於五大洲65個國家，會員城市代表皆由各城市市長擔任，是世界上各歷史城市重要的對話連繫平台，台南在2012年正式加入，為台灣首個加入該聯盟的城市，現僅有台南、台中為其會員。電子報連結：https://www.lhc-s.org/2021/84.pdf　

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