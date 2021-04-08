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韓執政黨輸到脫褲！女秘書「激動落淚」　曾遭朴元淳性騷傳私密照

▲▼首爾市長吳世勳8日凌晨在國民力量黨部發表勝選感言。（圖／路透社）

▲首爾市長吳世勳8日凌晨在國民力量黨部發表勝選感言。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

前首爾市長朴元淳去年7月爆發性騷女秘書醜聞後輕生，成為昨（7）日舉辦首爾、釜山市長補選的主要原因，最大在野黨「國民力量」的候選人吳世勳確認當選首爾市長後，在黨部發表演說時向女秘書承諾，就任後會盡最大力量幫助她重回工作崗位。被害女秘書透過律師金在蓮（김재련）表示，當一聽到吳確定當選的消息時，全家都人都激動落淚。

根據韓媒《朝鮮日報》，女秘書在2020年朴元淳被爆出性騷擾醜聞後，便跟著失去市府的工作、在家中待職，首爾市長吳世勳以極大的票數差距領先共同民主黨（執政黨）的朴映宣，今（8）日凌晨確認將勝選後，在首爾市汝矣島國民力量黨部發表當選感想，向被害女秘書做出上述承諾。

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▲▼首爾新任市長吳世勳，當選後隔日前往市廳報到。（圖／達志影像）

▲首爾新任市長吳世勳，當選後隔日前往市廳報到。（圖／達志影像）

吳世勳表示，「此次選舉的最主要原因，在於前任市長爆發性騷擾等醜聞，（下個）被害者很可能是我們的女兒、甚至是兒子。在此我承諾，將協助（被害女秘書）從今天起以平定、安穩的心情重回工作崗位，從事其熱衷的工作。首先將具體釐清事發真相，如此在打造讓被害者安心工作的環境上，才會有答案。」

▲▼被害女秘書的辯護律師金在蓮。（圖／達志影像）

▲被害女秘書的辯護律師金在蓮。（圖／達志影像）

報導指出，被害女秘書透過律師金在蓮表示，「當吳世勳發表確認當選談話時，我不禁回想起過去這段痛苦的時光，家人們也跟著激動落淚。對於（吳世勳）沒有就此遺忘、還提到將會給予特別照顧，協助我重回職場，對此我深表感謝。」

其實，今年3月17日首爾市長選舉漸趨白熱化後，被害女秘書曾於今年3月17日親自出席記者會，隔著隔板親口向大眾道出這段期間內心的煎熬，她表示外界早已逐漸忘記舉辦市長補選的最根本因素，而事實真相也就此被埋沒，「然而一旦扭曲事實被害事實、帶給我無限傷痕的政黨所推出的候選人選上市長，我擔憂未來我恐怕難以再回歸職場。」

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▲▼朴元淳曾將自己的內衣、內褲照用手機傳給女秘書。（圖／翻攝自朴元淳推特）

▲朴元淳曾將自己的內衣、內褲照用手機傳給女秘書。（圖／翻攝自朴元淳推特）

當時，共同民主黨朴映宣輔選陣營的高旼廷（고민정，現任國會議員、前青瓦台發言人）、南仁順（남인순，國會議員）、陳善美（진선미，國會議員）以「被害乎訴人」稱呼女秘書，言下之意是間接不承認女秘書曾被前市長朴元淳長期性騷擾的事實，儘管3人皆身為女性政治人物，卻對女秘書造成言語上的二度傷害，遭到社會與外界撻伐，事後3人皆退出輔選陣營。

根據南韓國家人權委員會頒布的「職權決定文」一書，朴元淳2016年下半年起便藉由職權壓力開始向女秘書伸出魔爪，時常透過通訊軟體Telegram向女秘書傳送內衣、內褲私密照，以及各種構成性騷擾的文字訊息，令女秘書不堪其擾。

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