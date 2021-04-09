洗澡警鈴大響！消防員「滿頭泡」赤裸狂奔…還差點滑倒　網友狂讚

記者張方瑀／綜合報導

消防員的工作危險性相當高，不論在什麼狀況下，都必須隨時準備好出勤。日本媒體就報導了一段網路上瘋傳的影片，原來是一名消防員在洗澡時突然警鈴大響，他顧不得身上沐浴乳還沒沖乾淨，穿著一條內褲就往外衝，途中一個轉彎還差點滑到。許多網友看到後也紛紛表示，「有這樣的消防員在，這整個地區的人就可以安心了。」

日本媒體《Techinsight》引述香港《南華早報》指出，中國貴州省遵義市消防署一名消防員日前在洗澡時，突然警鈴大作，他顧不得身上還有泡沫，穿著一條內褲就往外衝，經過一處轉角時還差點滑倒，拖鞋全被甩飛，他依舊沒有停下腳步。而他匆忙出勤的樣子也全被監視器錄了下來，開始在網路上瘋傳。

後來這名23歲的張姓消防員表示，當時他穿上消防衣上車後，頭上還都是泡沫，但還是二話不說戴上頭盔，「警笛響起時我正在洗澡，心裡想著『先從浴室出來吧！』」儘管後來證實火警只是誤報，但網友都紛紛在影片底下留言表示，「消防員真的太偉大」、「辛苦你們了」、「有這樣的消防員在，這整個地區的人就可以安心了」。

另外後面接著一段影片是，媽媽帶著女兒到分隊找爸爸，結果爸爸才開心地把女兒抱起來，警鈴就突然響起，而這位爸爸還下意識地抱著女兒往分隊衝，媽媽嚇得衝上前阻止。網友們也對此留言表示，「這是消防員的使命，但看起來有點可憐」、「女兒看起來好失望」。

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