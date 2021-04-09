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太魯閣6千字救災實錄！消防員挺進「煉獄最深處」強忍淚：好脆弱

▲太魯閣救災實錄！消防員挺進「煉獄最深處」。（圖／蔡旻諴授權引用）

▲弟兄們進入隧道救援。（圖／蔡旻諴授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

太魯閣出軌事故帶走50條性命，許多家庭因此破碎，挺進第一現場救援的消防員蔡旻諴，在沉靜多天後，長文寫下救災過程與心境，令人窒息、猶如煉獄般的景象歷歷在目，當時他強忍著不斷湧出的淚水，拚盡全力一直救到救不到為止。

事發當天，蔡旻諴原本準備帶家人外出踏青，怎料才剛停好車，特搜群組就傳來訊息，緊急召集各路人馬支援火車事故；剎那間，幾年前0206地震出勤的場景浮現在眼前，他深吸一口氣，張開雙臂抱住老婆和兩個孩子，低聲道「有火車翻車，很多人受傷了，爸爸要去救人，今天媽媽陪妳們去玩，爸爸明天回來再帶妳們出去。」而妻兒也很能體諒，除了加油打氣外，也叮囑他注意安全，結果這一別就是好幾天。

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「等下你們這批前往最裡面的第6、7、8節車廂，需要攜帶重型破壞器材、照明、雙節梯跟救護器材，裡面多人受困，趕快前往！」在抵達現場後，蔡旻諴立即被指派挺進最深處的災害現場，只見脫困民眾臉上滿是驚恐、淚水，夾帶著啜泣聲跟痛呼聲，他跟夥伴們脫口安慰說，「加油！沒事了，我們來帶你們出去！」同時也不斷邁開步伐，加快前進的速度。

▲太魯閣救災實錄！消防員挺進「煉獄最深處」。（圖／蔡旻諴授權引用）

▲現場殘破不堪，車廂扭曲變形，地上滿是散落零件。（圖／蔡旻諴授權引用）

消防員們爬上傾斜的列車車頂，往隧道內移動，兩側是散落的零件，固定在牆面的管路都被扯斷，壁上也都是車廂磨出的刮痕，他回憶道，「空氣中瀰漫著令人難受的廢氣，滿天飛舞的粉塵，血液的腥味及臟器的混雜味道撲鼻而來，全身的肌肉不自覺地緊繃，舌頭舔了舔乾燥的雙唇。」沒多久，傳來夥伴的呼喊，他迅速跑去，結果映入眼簾的是梯子旁的罹難者，一個不到5歲的小孩，身為二寶爸的他完全止不住淚水，心像是被撕裂一般疼痛。

到了第7節車廂，只剩下兩名傷者，一位女性無法行走，虛弱地說「我的腰好痛，呼吸喘不過氣...我找不到我先生，你會救我出去嗎？」另一名男性則左大腿開放性骨折，並卡在狹小的空間裡，冷靜地敘述現況「我旁邊的這三位好像都沒有呼吸了...我好痛，我的腿好像斷了，我有用毛巾綁住，可是血流好多。」

▲太魯閣救災實錄！消防員挺進「煉獄最深處」。（圖／蔡旻諴授權引用）

▲在漆黑的環境中，他們帶給受困者希望。（圖／蔡旻諴授權引用）

就這樣蔡旻諴和弟兄們合力，從早到晚陸續救出分散各地的受困者，最後也將大家目視所及、或列車底下發現的遺體、殘肢，小心翼翼地裝入英雄袋中，他也不由得感慨，「原來...我們真的很脆弱，都一樣的無助，不是任何事都能夠稱心如意。」

後來，蔡旻諴接替換班在現場待命到凌晨三點，這期間護理師妻子傳訊關心他的狀況，也怕他會有PTSD，短短的字句透露無盡的擔憂，同時不忘叮囑他該注意之處。時隔多天，結束任務返家的他，慢慢調適著心情，他也忍不住吐露辛酸，「第一線的救災人員，也是需要人的鼓勵、關懷，我們是一群面對災害很容易奮不顧身的人，前進的目標永遠與大家方向相反，但我們也只是穿著裝備，拿著器材去面對未知恐懼的平凡人而已。」

▼他希望透過文章，讓更多人了解第一線的救災人員。（圖／蔡旻諴授權引用）

▲太魯閣救災實錄！消防員挺進「煉獄最深處」。（圖／蔡旻諴授權引用）

 

文章很冗長，但請靜下心慢慢看。 　　我，本就是一個感性的人，容易因為感同身受的情境狀況而影響情緒抒發，這篇文章是我紓壓的方式，跟之前0206花蓮大地震一樣，但是這次的心境轉換、情緒的起伏，以及時間的短促，壓力的沉重比自己想像中來的還要快速...

蔡旻諴發佈於 2021年4月6日 星期二
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