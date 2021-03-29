拖打火英雄下水吸金6億！消防員見指控信到處飛　抓狂撕爛添1罪

▲許恆瑞和女友房欣怡開公司吸金6億元，消防員怕被質疑涉案，怒撕寄給同事的信件。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名李姓消防隊員，因為前陣子呼朋引伴加入投資，不幸都成了吸金集團的被害人，李男遭黑函質疑為不法集團的幹部，備受困擾，去年他無意間發現又有多名同仁收到相同樣式的信封，當場情緒失控，把信都拆了確認是指控他的內容後，全都撕爛，台北地檢署29日依妨害書信秘密罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

男子許恆瑞及女友房欣怡、女子江玉嬌等人，開設麗峰實業、彤昇管理顧問等公司，對外找投資人當人頭，向銀行辦理房貸、信貸給公司統籌運用投資，保證投資人每月可坐收1%至2%不等利息，從2016年到2020年間，違法吸金約6億元，檢調2020年將全案起訴前，就已傳出有不少消防局打火英雄也遭騙受害。

其中1名李姓投資人就是新北市新店區某消防單位任職，他在得知這個「投資好康」的時候，向親友推薦一起加入，沒想到誤中吸金圈套，開始有質疑李男是吸金集團幹部，並協助詐騙同事好友的錢等信函出現。

李男收到信件後十分懊惱，並擔心事件越演越烈，沒想到真的發現有幾個同事也收到信封樣式相同的信件，一怒之下拆了信封，確認是一模一樣的信件後，當場撕碎，藏在宿舍內，結果被同事發現，指控他偷看信，涉嫌妨害秘密，李男到案後坦承自己因情緒失控犯錯，檢察官起訴他涉嫌妨害秘密罪章中的「無故開拆他人之封緘信函罪」。

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