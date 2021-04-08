　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哥斯大黎加衛生部長：將起訴拒打新冠疫苗的醫療人員

▲▼美國政府現正積極推動全民疫苗運動，望能盡快停止疫情散播。（圖／路透）

哥斯大黎加國將對不願接種疫苗的醫療人員提出刑事指控。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

哥斯大黎加媒體報導，哥國國家兒童醫院一名兒科醫生之前曾拒絕接種新冠疫苗，卻在之後染疫，最終導致3名未成年人被隔離。哥斯大黎加衛生部長薩拉斯(Daniel Salas)近日對此回應表示，將對不願接種疫苗的醫療人員提出刑事指控。

據報導，哥斯大黎加國家兒童醫院一名兒科醫生之前拒絕接種新冠疫苗。但在之後接受核酸檢測時，他的檢測結果呈陽性。受此影響，有3名未成年人的接觸者也接受了核酸檢測，儘管結果呈陰性，但3人仍必須接受預防性隔離。哥斯大黎加內科及外科醫師學院隨後宣布，將對這名醫生展開調查。

此事件發生後，哥斯大黎加衛生部長薩拉斯即表示，在所有醫療人員完成這一輪疫苗接種後，他將要求社保局、紅十字會及衛生部提供不願接種疫苗的醫療人員名單。對於不願接種疫苗的人，薩拉斯將代表衛生部提出刑事指控。

薩拉斯說：「一個在衛生部門工作的人能作出這樣的決定，讓人十分遺憾。因為這種行為相當於直接讓病人暴露在感染風險中。而一名醫療人員的最基本準則，應是把病人的安危放在最高優先順序，不肯接種疫苗恰恰違背了此一準則。」

薩拉斯也再度呼籲，所有醫療人員應及時接種疫苗，並以負責任的態度對待患者的生命安全。

ET快訊
盤點扁馬蔡任內台鐵傷亡人數　網驚：一比較嚇死人
他搭太魯閣醒來在醫院　正妹學姐相伴！10年前國中同樂團
袁淳修斷腿最後被尋獲　姊姊淚崩發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哥斯大黎加衛生部長：將起訴拒打新冠疫苗的醫療人員

俄羅斯監獄醫療條件差　納瓦尼絕食抗議

交往1年半「六塊肌」全融化！她PO男友身材對比照　肚肉殘酷現形

疫情害草莓爛在園中！他製成粉色拉麵　櫻花妹狂買po網成新商機

性侵未成年剛果少女　英國聯合國官員竟然「無罪」

影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

美CDC：境內新冠確診多染「英變種病毒株」！　致死率67％

美國南卡州一民宅發生槍擊案 老幼5死1重傷　嫌犯被捕

年4萬人死於槍下！　拜登下令6項「槍枝暴力初步行動」

找到「宇宙第5種力」？　物理學界嗨爆：令人激動的時刻

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

宥勝放閃慈惠：我老婆好可愛喔　「晚上需要關門」小孩睡著再起來做事

哥斯大黎加衛生部長：將起訴拒打新冠疫苗的醫療人員

俄羅斯監獄醫療條件差　納瓦尼絕食抗議

交往1年半「六塊肌」全融化！她PO男友身材對比照　肚肉殘酷現形

疫情害草莓爛在園中！他製成粉色拉麵　櫻花妹狂買po網成新商機

性侵未成年剛果少女　英國聯合國官員竟然「無罪」

影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

美CDC：境內新冠確診多染「英變種病毒株」！　致死率67％

美國南卡州一民宅發生槍擊案 老幼5死1重傷　嫌犯被捕

年4萬人死於槍下！　拜登下令6項「槍枝暴力初步行動」

找到「宇宙第5種力」？　物理學界嗨爆：令人激動的時刻

東新營造負責人才被傳喚！　「黑猴」1家三口全被帶回花檢偵訊

桃園客家局用政府經費　製作《伯公神助攻》桌遊並販售議員質疑

李義祥再起底！前員工爆「和平隧道段」釘子只打一半…灌漿不完全

少收500元救買氣！帛琉急推4措施：參觀水母湖每人再補助25美元

內政部建議藍營改黨徽　國民黨轟：太魯閣頭七日就操作意識形態

先探／新股蜜月行情　買到賺到

先探／4月台股創新高

黨徽不保了！　李來希怒轟：國徽圖騰是「國民黨先用的」

女歌手夢到董事長　幾年後「一模一樣場景重現」嚇到起雞母皮

坎城柏林雙影帝宿醉住靈異旅館崩潰！反應來自「恐怖親身經歷」

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

國際熱門新聞

泰國變性妹要抽兵役籤　上身全裸剪短髮報到

心碎影片曝！男孩哭訴「越境被丟包」

緬甸天菜和尚被捕　多次上街反政變

泰版哥吉拉！　巨蜥闖超商爬商品架影片曝

違反防疫規定　他300下深蹲猝死

他看直播「秒抄一串數字」救了實況主

4人性霸凌32歲男！體罰完「亮刀斷根」

3.6公尺巨蟒吞了貓　她見大肚秒崩潰

人呆看臉就知！研究：大腦形狀與長相有關

史上最大宗！警破獲28噸海洛因　訊息加密仍被逮

女師自拍性愛片流出　學生爽看瘋傳

中國恫嚇台灣　美國重申承諾「堅若磐石」

首爾、釜山補選翻轉！吳世勳10年後再當選市長

六塊肌松鼠爆紅　網往下一看秒歪樓

更多熱門

相關新聞

哥斯大黎加加向IMF申請513億財政救助

哥斯大黎加加向IMF申請513億財政救助

哥斯大黎加政府於當地時間周六宣布，因為受到新冠肺炎疫情影響，已經向國際貨幣基金組織（IMF）申請3年17.5億（約新台幣513億元）美元的財政補助。據悉，早在今年7月12日時，哥斯大黎加總統卡洛斯（Carlos Alvarado）就已經表示，他們正和IMF進行談判來獲取財政援助，不過當時尚未透露細節。

哥斯大黎加「同性婚姻合法化」今起生效

哥斯大黎加「同性婚姻合法化」今起生效

拉美5國封鎖歐洲航班

拉美5國封鎖歐洲航班

生物學家餵女兒吃蟑螂！曝驚人口感

生物學家餵女兒吃蟑螂！曝驚人口感

2漁民加勒比海漂流20天奇蹟生還

2漁民加勒比海漂流20天奇蹟生還

關鍵字：

哥斯大黎加

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

福原愛婚變有跡可循？網起底江宏傑節儉日常

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面